Kastamonu'da, otele kaçak içki baskını

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bünyamin KARACAN/TOSYA (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, jandarma ekiplerince otele düzenlenen operasyonda, 60 litre kaçak rakı ve 172 şişe kaçak viski ele geçirildi.

Kastamonu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tosya ilçesindeki otele ve işletme sahiplerinin evlerine operasyon düzenledi. Otelde ve evlerde yapılan aramalarda; 172 şişe kaçak viski, 60 litre kaçak rakı, 9 milimetre çapında 2 tabanca ile 42 tabanca fişeği ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi, gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Bünyamin KARACAN

2020-12-09 16:44:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.