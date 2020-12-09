7 bin 213 metreküp orman emvali 3 milyon 341 bin 462 TL’ye satıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ESatış yöntemiyle 7 bin 213 metreküp orman emvali açık artırma usulüyle satıldı.
Hanönü Orman İşletme Müdürlüğünce E Satış yöntemiyle birinci sınıf normal boy karaçam tomruk bin 288 TL’ye, Uzun Boy Sarıçam Tomruk bin 317 TL’ye satılmış olup toplamda 7 bin 213 metreküp orman emvali ihale sonucunda 3 milyon 341 bin 462 TL’ye satıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.