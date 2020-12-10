Kurallara uymayan 182 kişiye 219 bin TL para cezası kesildi

Kastamonu'da son üç günde yapılan denetimlerde korona virüs kurallarına uymayan 182 kişiye 219 bin TL idari para cezası kesildi.

Kastamonu'da korona virüs önlemlerine yönelik yapılan denetimler devam ediyor. Bu kapsamda 39 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan denetimlerde maske takmayan 34, sosyal mesafeye uymayan 15, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 5, sigara yasağına uymayan 10, 20 sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 118 kişinin de aralarında olduğu toplam 182 kişiye 219 bin TL idari para cezasının uygulandı. Denetimlerde ayrıca karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişi hakkında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu, diğer karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayanlar hakkında ise suç duyurusunda bulunma işlemlerinin de devam ettiği öğrenildi.

Denetimlerde karantina tedbirlerine uymayan 19 kişinin ise yurtlarda izolasyona alındığı belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.