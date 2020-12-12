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Kastamonu'da tomruk yüklü traktör devrildi: 1 ölü

İHA

Kastamonu'da tomruk yüklü traktör devrildi: 1 ölü

Kastamonu’nun Daday ilçesinde ormanlık alanda tomruk yüklü traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Daday'da Gökören Köyü Dikmen Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Hayri Kamil Çatal, ormanlık alanda kesim yaparken sürücülüğünü yaptığı traktörün hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine tomruk yüklü traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan ve ağır yaralanan Hayri Kamil Çatal, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çatal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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