Dijital Beceri Geliştirme Sertifika Programı başvuru süresi uzatıldı 18-29 yaş arası eğitimine devam etmeyen ve istihdamda yer almayan gençlere fırsat

COVID19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında hazırlanan Dijital Beceri Geliştirme Sertifika Programı’na katılan 1829 yaş arası gençlerin tercih edeceği sektörde eticaret, dış ticaret ve sosyal medya yönetimi alanlarında uzmanlık kazanmalarına imkan sağlaracak.

Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülen Covid19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında gerçekleştirilen Dijital Beceri Geliştirme Sertifika Programına 15 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Program hakkında detaylı bilgi almak isteyenler gençler, bu linke tıklayarak https://bit.ly/3nhNs6k bilgi edinebilecekler.

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