Belediye başkanından pik uyarısı

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, pandemide pik döneminin devam ettiğini belirterek, herkesi daha dikkatli olmaları noktasında uyardı.

Kastamonu Belediyesi hizmet binasında düzenlediği toplantıda gündemi değerlendiren Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, korona virüs hastalığına yakalananlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Pandemi sürecinde öğrendim ki basın mensuplarımızda da Covid pozitif vakaları var. Hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizim de bazı birimlerimizde Covid sebebiyle ciddi sayıda eksikliğimiz var. Esnek çalışmaya da geçtik, mesai saatlerini de ayarladık ancak halen vaka sayısında pik devam ediyor. Henüz durağan safhaya geçmedik. İnşallah en kısa zamanda bunu da atlatmış oluruz” dedi.

Vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları noktasında uyaran Başkan Vidinlioğlu, “Basında yer yer rastlıyorsunuz. ‘Ben demiştim’ diyen bir sürü kişiler ve siyasiler var. Fakat herhalde bu konuda ben demiştim demeye en fazla hakkı olan benimdir diye düşünüyorum. Ben demiştimden ziyade ben zaten yapmıştım. Türkiye’de ilk vakanın çıkması 11 Mart iken Şubat ayının son haftası itibarıyla çoktan tedbirleri alıp uygulamaya koymuştum. Tabii öyle oldu böyle oldu sonuçta bugünlere geldik. O sürecin hemen başlangıcında birkaç öneride bulunmuştum. Bu önerilerden bir tanesi özellikle sürecin buraya evrilme ihtimalini öngörerek hem sağlık çalışanlarımızı koruma adına hem de vatandaşlarımızı korumak adına Covid hastalarıyla diğer poliklinik hastalarını ayırmak adına hastalar da taburcu edilmişken Rehabilitasyon Hastanesi’ni Devlet Hastanesi’nin poliklinik hizmetlerine tahsis edelim, Devlet Hastanesi’ni ise pandemi hastanesi olarak işlevlik kazandıralım demiştim. O günkü şartlarda bu öneri olmadı. Bu günden sonra olması da zor. Çünkü çok sayıda sağlık çalışanımız da tıpkı basın mensuplarımız ve belediye çalışanlarımız gibi Covid pozitif durumda. Şu anda zaten sayı olarak iki hastaneyi birden çevirmek mümkün değil. Buradan vatandaşlarımıza uyarımızı yinelemek istiyorum, maske, mesafe ve hijyen kuralına uyalım” diye konuştu.



“Pandemi başından bu tarafa üzerimize düşeni yaptık”

Pandeminin başından itibaren üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptıklarına işaret eden Başkan Vidinlioğlu, “Pandemi süreci başından bu tarafa olağan dışı durumlarda olağandışı şartlar geçerlidir. Biz kiraları öteledik. Bir kısmını hiç almadık. Meclis kararımız var. Su ile ilgili icra noktasında işleme konulmadı. Bu konu da 5 yıllık su borcu olan var. Bunu affetme yetkisi bende yok. Ferdi borç değil kamu borcu. Defaten uyarılarda bulunduk. İşlemler başladı ancak sular kesildi demek değil. Dosyalar şuan beklemede. Elektrik ödenmediğinde kesiliyor, doğalgaz ödenmediğinde kesiliyor. Bakın biz kesmedik ancak ödenecek bu borçlar. Yapılanmayı başlattık inşallah yapılandırır borcu olanlar da konu hızla çözülmüş olur. Tekrar söylüyorum kamu alacağını benim affetme gibi bir yetkim yok” şeklinde konuştu.



“Pandemi başında Uğurlu ve Ballıdağ’ın işlevlik kazandırılması gerektiğini söylemiştim”

Uğurlu ve Ballıdağ Hastaneleri hakkında da değerlendirmede bulunan Vidinlioğlu, şöyle konuştu:

“Pandemi başında yine Uğurlu Hastanesi ve Ballıdağ konusunda da buralara işlevlik kazandırılması gerektiğini gündeme getirmiştim. Şartlara zorlayarak yeni yoğun bakım üniteleri oluşturmaya, yatak sayılarını arttırmaya çalışıyoruz. Tabii gönlüm istiyordu ki bu sürecin en başından itibaren bir öne alınmışlık olsun. Şehir tek ses halinde bunları dile getirmiş olsun. Bu anlamda Uğurlu ve Ballıdağ’a bir ivme kazandıralım”



“Pandemi çok ciddi bir külfette getiriyor”

Pandeminin kendilerine çok ciddi bir külfette getirdiğine dikkat çeken Başkan Vidinlioğlu, “Pandemiyle mücadele çok ciddi bir külfette getiriyor. Belediye olarak bu mücadeleye ayırdığımız bütçeye hep ilave yapmak zorunda kalıyoruz, çünkü yetmiyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte yine esnafımızdan sesler yükselmeye başladı. Yaşanan sıkıntılar dile getiriliyor. Biz hem Sosyal Market’imiz aracılığıyla hem de 153 çağrı merkezimize gelen talepleri değerlendiriyoruz. İmkanı olmayanlara Sosyal Market üzerinden yardım sağlıyoruz. Bu dönem itibarıyla sıkıntı yaşayan esnaflarımıza da hayırseverlerden gelen yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Ballıdağ Hastanesi, geriatri veya huzurevi haline getirilsin”

Daday Ballıdağ Hastanesinin ise geriatri merkezi ya da huzurevi haline getirilmesi teklifinde bulunan Başkan Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

“Ballıdağ Hastanesi'yle ilgili en baştan bu tarafa söylediğim nokta geriatri merkezi veya huzurevi olabileceği yönünde. Pandeminin başında hastane olarak kullanılabilirdi. Bu noktada binanın sağlamlığı noktasında şüpheler vardı. Çok zor değil karot çalışması yapılır ve binanın sağlamlığı tespit edilebilir. İnşallah Ballıdağ da en kısa sürede şehre kazandırılacak. Pandemi başında burayı canlandırabilseydik çok iyi olurdu. Ancak olmadı. Önümüzdeki süreç önemli. Ballıdağ içinde bizde üzerimize düşen ne varsa gerekli iradeyi göstermeye hazırız. İnşallah ihale ve satışlarda hızlı sonuç alınır ve şehrimize bu yatırımlar kazandırılır.”

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