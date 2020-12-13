11 kişinin testinin pozitif çıktığı köy, karantinaya alındı

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Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Doğan köyü, 11 kişinin testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı.



Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı son yapılan seçimlerde 81 nüfusun yaşadığı Doğan köyünde, 11 kişinin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Doğan köyünde korona virüs salgınının önüne geçilebilmesi için köy 10 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını tutmaya başladı.

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