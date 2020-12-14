Yöresel ürünler, katma değerli ürünlere dönüşüyor Kadınlar, evde yaptıkları yöresel ürünler üzerine aldıkları eğitimle hem istihdama hem de kendilerine ek gelir sağlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yöresel ürünler, katma değerli ürünlere dönüşüyor Kadınlar, evde yaptıkları yöresel ürünler üzerine aldıkları eğitimle hem istihdama hem de kendilerine ek gelir sağlayacak

İHA

Yöresel ürünler, katma değerli ürünlere dönüşüyor Kadınlar, evde yaptıkları yöresel ürünler üzerine aldıkları eğitimle hem istihdama hem de kendilerine ek gelir sağlayacak

Kastamonu’da kadın kooperatifine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekle yöresel değer taşıyan ürünlerin yaşatılması ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesi amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmeti verildi. Destek kapsamında eğitimlerini tamamlayan kooperatif üyesi kadınlar, taş baskı ve siyez gibi yöresel ürünleri katma değerli ürünlere dönüştürerek Bölgesel düzeyde kadınlara istihdam ve ek gelir imkânı sunmayı amaçlıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 2020 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı kapsamında Kastamonu Sarı Konak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne “Taş Baskı Özgün Tasarım Danışmanlığı, Eski Tasarım Nesnelerinin Yorumlanması Danışmanlığı ve Eğitimi” desteği sağladı. KUZKA’nın destek sağladığı “Geleneksel Değerlere Kadın Eli Değdi” projesi kapsamında kooperatife üye kadınlara, taş baskı tekniğiyle üretilen yöresel ürünlerin modernize edilerek yeniden yorumlanması eğitimi verildi. Ayrıca kooperatifin Siyezden ürettiği ve satışı yapılan (siyez bulguru, unu, eriştesi, galetası vb.) geleneksel ürünlerin geleneksel değerleri yansıtan ve ürünü ön plana çıkaran ambalajlara kavuşabilmesi adına tasarım odaklı düşünme ve ambalaj tasarımı danışmanlık hizmeti sağlandı.

“Yöresel ürünlerin katma değeri artırılacak”
Projenin kapanışına katılan KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, “Geleneksel Değerlere Kadın Eli Değdi’ projesine sunmuş olduğumuz destek kapsamında, Kastamonu’nun yöresel değeri olan taş baskılı ürünler ile siyez başta olmak üzere yöresel ürünlerin üretimini yapan kooperatifimize eğitim ve danışmanlık desteği sağlıyoruz. Teknik destek programımız kapsamında yöresel ve hediyelik ürünlerin ambalaj tasarımı ve sunumuna yönelik bir danışmanlık hizmeti sunuldu. Aynı zamanda geleneksel olarak yapılan taş baskının gelenekselliğini koruyarak günümüz modern hayatına uygun hale getirmek amacıyla da tasarım odaklı düşünme eğitimi ve danışmanlık hizmeti sağladık. Bu proje vesilesiyle yöresel ürünlerin katma değerini artırırken, üreten kadınları da desteklemiş olacağız” dedi.

“Kadın örgütlerini desteklemeye devam edeceğiz”
Kalkınma Ajansı olarak aynı zamanda kadınların ve gençlerin işgücü potansiyelinin geliştirilmesi sonuç odaklı programının yürütüldüğünü kaydeden KUZKA Genel Sekreteri Genç, “Bu program kapsamında bu yıl Bölgede Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerimizde kadın kooperatifi ve derneklerine yönelik kadın örgütlenmeleri eğitim programını düzenledik. Bu eğitim programında iş planı oluşturma, markalaşma, tanıtım, ürün standartlaştırma ve e ticaret gibi 14 farklı başlıkta eğitimler düzenledik. Önümüzdeki dönemde de kadın kooperatiflerinin geliştirilmesine yönelik programlara devam etmeyi düşünmekteyiz.” diye konuştu.

“Destek sonrasında vizyonumuz gelişti”
Sarı Konak Kadın Kooperatifi Başkanı Mihriban Tüfekçi ise, “KUZKA ile yapmış olduğumuz “Geleneksel Değerlere Kadın Eli Değdi” projesi bizlere çalışmalarımızda farklı bakış açısı kazandırdı. Farklı pencereler açtı. Vizyonumuz gelişti. Eğitim sayesinde artık farklı işler yapabileceğimizi fark ettik. Desteklerinden dolayı KUZKA’ya çok teşekkür ediyoruz. Biz aynı zamanda Siyezden yöresel ürünler üretiyoruz. Siyez unu kullanarak kurabiye, galeta, gevrek ve son olarak da tarhana cipsi ürettik. Tüm Türkiye’ye satışını yapıyoruz. Bunların ambalajlanmasına yönelikte önemli bilgiler aldık.” dedi.

“Kadınlara istihdam ve ek gelir imkânı sunulacak”
KUZKA ve Sarıkonak Kadın Kooperatifi iş birliğiyle projenin gerçekleştirildiğini hatırlatan kooperatifi üyesi ve Ziraat Yüksek Mühendisi Dilek Özdemir de, “Proje ile yapmak isteğimiz şey, Kastamonu’nun yöresel değer taşıyan taş baskı ürünlerini, daha güzel, daha modern şekilde yeniden tasarlayabilmek ve daha fazla kişiye ulaşmaktır. Bir başka hedefimiz ise kadınlarımıza istihdam sağlamak, katma değerli ürünler oluşturmaktır. Geleneksel taş baskı kalıplarımızı aynı zamanda modern ürünlere taşımayı hedefledik. Bu kapsamda tamamladığımız ambalajlama ve tasarım eğitimi sonrasında ise ürünlerimizi pazara sunmak, daha fazla kişiye ulaşarak kadınlarımıza istihdam ve gelir sağlanmayı amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.
Kastamonu Valisi Avni Çakır’ın eşi Bahar Çakır da, projenin kapanışına katılarak Geleneksel Değerlere Kadın Eli Değdi Projesi kapsamında 22 saatlik eğitimlerini tamamlayan kooperatif üyelerine sertifikalarını verdi.
KUZKA, 2020 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı kapsamında sağlanan “Taş Baskı Özgün Tasarım Danışmanlığı, Eski Tasarım Nesnelerinin Yorumlanması Danışmanlığı ve Eğitimi” projesi desteğiyle Kastamonu’ya ait yöresel değer taşıyan 10 ürün veya ambalaj tasarımı da kooperatife kazandırılmış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

11 kişinin testinin pozitif çıktığı köy, karantinaya alındı
YEREL HABERLER 11 kişinin testinin pozitif çıktığı köy, karantinaya ...
Belediye başkanından pik uyarısı
YEREL HABERLER Belediye başkanından pik uyarısı
Kastamonu’da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kastamonu’da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift ...
Dijital Beceri Geliştirme Sertifika Programı başvuru süresi uzatıldı 18-29 yaş arası eğitimine devam etmeyen ve istihdamda yer almayan gençlere fırsat
YEREL HABERLER Dijital Beceri Geliştirme Sertifika Programı başvuru ...
20 metrelik uçurumda kabus dolu 15 saat 15 saat boyunca kaza yaptıkları ormanda uçurumda mahsur kalan adam hayatını kaybederken, eşi kurtuldu Zarife Gün: “Uçtuğumuz yerde biraz su buldum, çöpten su içtim” “Eşimle sabaha kadar sohbet edip helallik istedik birbirimizden” “Korna çaldık, bağırdık, gürültü yaptık ama kimse duymadı bizleri”
YEREL HABERLER 20 metrelik uçurumda kabus dolu 15 saat 15 saat ...
Kastamonu'da tomruk yüklü traktör devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Kastamonu'da tomruk yüklü traktör devrildi: 1 ölü
Kastamonu’da yoğun sis nedeniyle iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Kastamonu’da yoğun sis nedeniyle iki otomobil ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X