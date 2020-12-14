Yöresel ürünler, katma değerli ürünlere dönüşüyor Kadınlar, evde yaptıkları yöresel ürünler üzerine aldıkları eğitimle hem istihdama hem de kendilerine ek gelir sağlayacak

Kastamonu’da kadın kooperatifine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekle yöresel değer taşıyan ürünlerin yaşatılması ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesi amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmeti verildi. Destek kapsamında eğitimlerini tamamlayan kooperatif üyesi kadınlar, taş baskı ve siyez gibi yöresel ürünleri katma değerli ürünlere dönüştürerek Bölgesel düzeyde kadınlara istihdam ve ek gelir imkânı sunmayı amaçlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 2020 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı kapsamında Kastamonu Sarı Konak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne “Taş Baskı Özgün Tasarım Danışmanlığı, Eski Tasarım Nesnelerinin Yorumlanması Danışmanlığı ve Eğitimi” desteği sağladı. KUZKA’nın destek sağladığı “Geleneksel Değerlere Kadın Eli Değdi” projesi kapsamında kooperatife üye kadınlara, taş baskı tekniğiyle üretilen yöresel ürünlerin modernize edilerek yeniden yorumlanması eğitimi verildi. Ayrıca kooperatifin Siyezden ürettiği ve satışı yapılan (siyez bulguru, unu, eriştesi, galetası vb.) geleneksel ürünlerin geleneksel değerleri yansıtan ve ürünü ön plana çıkaran ambalajlara kavuşabilmesi adına tasarım odaklı düşünme ve ambalaj tasarımı danışmanlık hizmeti sağlandı.



“Yöresel ürünlerin katma değeri artırılacak”

Projenin kapanışına katılan KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, “Geleneksel Değerlere Kadın Eli Değdi’ projesine sunmuş olduğumuz destek kapsamında, Kastamonu’nun yöresel değeri olan taş baskılı ürünler ile siyez başta olmak üzere yöresel ürünlerin üretimini yapan kooperatifimize eğitim ve danışmanlık desteği sağlıyoruz. Teknik destek programımız kapsamında yöresel ve hediyelik ürünlerin ambalaj tasarımı ve sunumuna yönelik bir danışmanlık hizmeti sunuldu. Aynı zamanda geleneksel olarak yapılan taş baskının gelenekselliğini koruyarak günümüz modern hayatına uygun hale getirmek amacıyla da tasarım odaklı düşünme eğitimi ve danışmanlık hizmeti sağladık. Bu proje vesilesiyle yöresel ürünlerin katma değerini artırırken, üreten kadınları da desteklemiş olacağız” dedi.



“Kadın örgütlerini desteklemeye devam edeceğiz”

Kalkınma Ajansı olarak aynı zamanda kadınların ve gençlerin işgücü potansiyelinin geliştirilmesi sonuç odaklı programının yürütüldüğünü kaydeden KUZKA Genel Sekreteri Genç, “Bu program kapsamında bu yıl Bölgede Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerimizde kadın kooperatifi ve derneklerine yönelik kadın örgütlenmeleri eğitim programını düzenledik. Bu eğitim programında iş planı oluşturma, markalaşma, tanıtım, ürün standartlaştırma ve e ticaret gibi 14 farklı başlıkta eğitimler düzenledik. Önümüzdeki dönemde de kadın kooperatiflerinin geliştirilmesine yönelik programlara devam etmeyi düşünmekteyiz.” diye konuştu.



“Destek sonrasında vizyonumuz gelişti”

Sarı Konak Kadın Kooperatifi Başkanı Mihriban Tüfekçi ise, “KUZKA ile yapmış olduğumuz “Geleneksel Değerlere Kadın Eli Değdi” projesi bizlere çalışmalarımızda farklı bakış açısı kazandırdı. Farklı pencereler açtı. Vizyonumuz gelişti. Eğitim sayesinde artık farklı işler yapabileceğimizi fark ettik. Desteklerinden dolayı KUZKA’ya çok teşekkür ediyoruz. Biz aynı zamanda Siyezden yöresel ürünler üretiyoruz. Siyez unu kullanarak kurabiye, galeta, gevrek ve son olarak da tarhana cipsi ürettik. Tüm Türkiye’ye satışını yapıyoruz. Bunların ambalajlanmasına yönelikte önemli bilgiler aldık.” dedi.



“Kadınlara istihdam ve ek gelir imkânı sunulacak”

KUZKA ve Sarıkonak Kadın Kooperatifi iş birliğiyle projenin gerçekleştirildiğini hatırlatan kooperatifi üyesi ve Ziraat Yüksek Mühendisi Dilek Özdemir de, “Proje ile yapmak isteğimiz şey, Kastamonu’nun yöresel değer taşıyan taş baskı ürünlerini, daha güzel, daha modern şekilde yeniden tasarlayabilmek ve daha fazla kişiye ulaşmaktır. Bir başka hedefimiz ise kadınlarımıza istihdam sağlamak, katma değerli ürünler oluşturmaktır. Geleneksel taş baskı kalıplarımızı aynı zamanda modern ürünlere taşımayı hedefledik. Bu kapsamda tamamladığımız ambalajlama ve tasarım eğitimi sonrasında ise ürünlerimizi pazara sunmak, daha fazla kişiye ulaşarak kadınlarımıza istihdam ve gelir sağlanmayı amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Kastamonu Valisi Avni Çakır’ın eşi Bahar Çakır da, projenin kapanışına katılarak Geleneksel Değerlere Kadın Eli Değdi Projesi kapsamında 22 saatlik eğitimlerini tamamlayan kooperatif üyelerine sertifikalarını verdi.

KUZKA, 2020 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı kapsamında sağlanan “Taş Baskı Özgün Tasarım Danışmanlığı, Eski Tasarım Nesnelerinin Yorumlanması Danışmanlığı ve Eğitimi” projesi desteğiyle Kastamonu’ya ait yöresel değer taşıyan 10 ürün veya ambalaj tasarımı da kooperatife kazandırılmış oldu.

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