Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

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Devrekani İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Göynükören köyü 10 gün süreyle karantinaya atandı.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda korona virüs (Covid19) ile mücadele tedbirleri doğrultusunda salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında Devrekani ilçesine bağlı Göynükören Köyü, bugün itibariyle 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Karantina kararının ardından köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.

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