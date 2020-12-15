Tosya Kaymakamı pazarda Covid-19 denetimlerine çıktı

Tosya'da Covid19 denetimlerini sürdüren Kaymakam Deniz Pişkin, sebze pazarında alınan tedbirleri denetledi.
Halkın sağlığını korumak için covid19 salgın hastalığına karşı alınan tedbirleri aralıksız sürdüren Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin şehir merkezi denetimlerinin ardından sebze ve meyve pazarında denetimlerde bulundu. Vatandaşlara covid19 tedbirlerini hatırlatan Kaymakam Deniz Pişkin, özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini söyledi. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, “Meyvesebze pazarını denetleyerek salgınla mücadele hususunda alınması gerekli tedbirlerin işleyişini yerinde gördük. Görevlilerimize, pazar esnafımıza ve vatandaşlarımıza gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.