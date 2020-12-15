Tosya D-100’de kontrolden çıkan tır trafiği kilitledi

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Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 Karayolu’nda bariyerlere çarpan tırın makaslaması sonucu, yol kısa süre trafiğe kapalı kaldı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul’dan Samsun istikametine gitmekte olan yabancı uyruklu tır, Tosya D100 Karayolu Kuzuçimeni Mevkiine geldiğinde sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Sürücünün yara almadığı kazada yol ortasında makaslayan tır, yolun trafiğe kapanmasına sebep oldu. Tırın depo kısmının hasar görmesi nedeni ile depodan sızan yakıt ise yola döküldü. Yoldaki yakıtın tekrar kazaya sebebiyet vermemesi için karayolları ekiplerince temizlendi. Ekiplerin çalışması sonucu yolun temizlenmesi ve tırın çekilmesi sonucu trafik yeniden normale döndü.

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