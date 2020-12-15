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Kastamonu'da Donlar köyü ikici kez karantinaya alındı

İHA

Kastamonu'da Donlar köyü ikici kez karantinaya alındı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyü, ikinci kez 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Taşköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köyde vaka sayınısın ve temaslı sayının artmasından dolayı bugünden itibaren 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Donalar köyü, pandemi süreci içinde geçtiğimiz Ağustos ayında da yine karantinaya alınmıştı.

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