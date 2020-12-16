Cide'ye dışarıdan gelen ziyaretçilere yönelik denetimler sürüyor

Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda ilçeye dışarıdan gelen vatandaşların vüvut sıcaklıkları ateş ölçer ile kontrol ediliyor.

Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Cide’de ilçe girişlerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca kontrol noktaları oluşturuldu. Bu kontrol noktalarında ilçeye dışarıdan gelen vatandaşların gerekli izinleri kontrol edilerek ilçeye girişlerine izin veriliyor. Ayrıca vücut ısılarının 38 derece üstü olanlara Cide Kaymakamlığı tarafından belirlenen yurtlara, ateşi normal olanlara ölçülenlerin ise kalacakları ikametgahlarında 10 gün süreyle karantinaya alınmaları kolluk kuvvetlerince takip ediliyor.

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