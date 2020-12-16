GMG Kastamonuspor’da 3 kişinin daha korona virüs testi pozitif çıktı

Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor’da 3 futbolcunun daha korona virüs testi pozitif çıktı.

GMG Kastamonuspor’da 3 futbolcunun Covid19 testleri pozitif çıktı. Konu hakkında yapılan açıklamada, “Görülen lüzum üzerine futbolcularımıza ve çalışanlarımıza Covid19 testi yapılmıştır. Yapılan Covid19 testinde 3 futbolcumuzun daha test sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan 3 futbolcumuzun tedavi ve izolasyon süreci başlamış olup, gerekli önlemler alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Ayrıca geçtiğimiz hafta da takımda yapılan korona virüs testinde futbolculardan 14, teknik heyetten 1 ve çalışanlardan da 5 kişinin sonucu pozitif çıkmıştı.

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