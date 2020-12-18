Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir köy daha karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilçeye bağlı Ayvalı köyü, artan korona virüs salgını nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina kapsamında köye giriş ve çıkışlara izin verilmezken, güvenlik ve sağlık ekipleri önlemlerini arttırdı.
Çetmi köyünde karantina uygulamasına devam edildi
Öte yandan geçtiğimiz hafta korona virüs vakalarının artış gösterdiği Taşköprü ilçesine bağlı Çetmi köyü de 10 gün süreyle karantinaya alındı. Karantinanın bitmesine rağmen köyde, Covid19 vakalarının artış göstermesi üzerine köyde 10 gün süreyle tekrar karantina uzatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.