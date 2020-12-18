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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da TEKNOKENT binasının temeli atıldı

İHA

Kastamonu’da TEKNOKENT binasının temeli atıldı

Kastamonu Teknokent İdare Binası ve Kuluçka Merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı.
Temel atma törenine Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Kastamonu Teknokent Genel Müdürü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Yenigün, İşadamı Hüseyin Avni Üster, İşadamı Tuncay Yılmaz ile Teknokent Genel Kurul Üyeleri Kastamonu Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sedat İşeri, Kastamonu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Dursun Ergin, Kastamonu Köy Kalkınma ve Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birliği Başkanı Erol Akar ve Kastamonu İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Şekercioğlu katıldı.
Temel atma töreni öncesinde Kastamonu Teknokent Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Teknokent’in çalışmaları hakkında yönetim kurulu üyelerine sunum yapılarak, İdare ve Kuluçka Merkezi binası ile yeni dönem faaliyetleri görüşüldü.
Yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile mevcut prefabrik binanın tamamı ArGe firmalarına kiralanmış oldu. Bu kararla Kastamonu Teknokent fiilen yüzde 100 doluluğa ulaşmış oldu.
Toplantının ardından Kuzeykent Kampüsünde bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgesi alanındaki Kastamonu Teknokent İdare Binası ve Kuluçka Merkezi binasının temeli protokol üyeleri tarafından dualar eşliğinde atıldı.
Halihazırda 720 metrekarelik prefabrik binasında tam kapasiteyle hizmet veren Teknokent, ilk etapta 10 dönümlük alanda temeli atılan bina ile 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olacak. İdare Binası ve Kuluçka Merkezinin 2021 yılı sonunda hizmete geçmesi planlanıyor. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile yapılacak fizibilite çalışması ile bu alanın 100 dönüme çıkarılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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