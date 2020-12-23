GMG Kastamonuspor - Kırklarelispor: 2-2

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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Gürkan YILMAZ / KASTAMONU (DHA)STAT: Gazi

HAKEMLER: Hakan Basıl (xx), Vural Gül (xx), Tolga Dede (xx)

GMG KASTAMONUSPOR: Sefa Mücahit (x)Recep (xx), Oğuzhan (xx), Metin Can (x), Birkan (x), Harun (xx) (Dk. 74 Eren x), Mert (xx), Faruk (x), Hakkı (x), Özgür (x), Hakan (xx)

KIRKLARELİSPOR: Umut (xx)Serkan (xxx), İbrahim (xx), Emre Keleşoğlu (xx) (Dk. 85 Atakan x), Görkem (xxx), Arda (xx), Yunus (xx) (Dk. 86 Emre Balki x), Mert (xx), Ersel (xx) (Dk. 86 Kubilay x), Davut (xx), Berkan (xx)

GOLLER: Dk. 33 Hakan, Dk. 54 Oğuzhan (GMG Kastamonuspor) Dk. 16 ve Dk. 69 Görkem (Kırklarelispor)

SARI KARTLAR: Metin Can, Oğuzhan, Hakan, Recep (GMG Kastamonuspor) Mert, Görkem, Berkan, İbrahim (Kırklarelispor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, sahasında konuk ettiği Kırklarelispor ile 2-2 berabere kaldı.16'ncı dakikada sağ kanattan gelişen atakta, GMG Kastamonuspor kademesindeki anlaşmazlık sonucunda top boşta kaldı. Görkem, önünde bulduğu topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

33'üncü dakikada Recep´in sol kanattan sert şutunda kaleci topu kornere çeldi. Oğuzhan´ın kullandığı köşe atışında kale direği önünde Hakan´ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

54'üncü dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta topun başına Kastamonuspor´dan Metincan geçti. Bu oyuncunun vuruşunda top direkten döndü. Seken topu Oğuzhan kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1.

69'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Kırklarelispor atağında Davut ortasını yaptı. Görkem´in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kastamonuspor sahasında Kırklarelispor ile 2-2 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2020-12-23 16:53:51



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