Kastamonu’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

İHA

Kastamonu’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda yoldan çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Samsun istikametine gitmekte olan İsmail Turan idaresindeki 05 DH 052 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, Tosya’da D100 karayolu üzerinde Çaykapı köyüne geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. Hızını alamayan otomobil, karşı şeride geçerek Hasan Kılıç (61) yönetimindeki 37 ET 045 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Hasan Kılıç ve İsmail Turan olay yerinde hayatını kaybederken, Zeliha Kılıç (56) ile T.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Ayrıca itfaiye ekipleri de kaza yerine gelerek araçlarda incelemede bulundu.
Kaza sebebiyle bir süre ulaşıma kapanan uluslararası D100 karayolu, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ...
Koronavirüse yenik düşen üç çocuk babası doktoru, mesai arkadaşları anlattı Koronavirüse yenik düşen uzman doktorun hayat hikayesi duygulandırdı
YEREL HABERLER Koronavirüse yenik düşen üç çocuk babası doktoru, ...
GMG Kastamonuspor - Kırklarelispor: 2-2
YEREL HABERLER GMG Kastamonuspor - Kırklarelispor: 2-2
Kastamonu’da çatıda çıkan yangına ekipler müdahale etti
YEREL HABERLER Kastamonu’da çatıda çıkan yangına ekipler müdahale ...
Kaymakam Pişkin başkanlığında KÖYDES toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kaymakam Pişkin başkanlığında KÖYDES toplantısı ...
Kastamonu Belediyesi, Budamış Mahallesinde alt yapı çalışmalarını başlattı
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesi, Budamış Mahallesinde alt yapı ...
Kastamonu’da 100 sosyal konutun temeli atıldı
YEREL HABERLER Kastamonu’da 100 sosyal konutun temeli atıldı
Kastamonu’da beklenen kar yağmaya başladı
YEREL HABERLER Kastamonu’da beklenen kar yağmaya başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X