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Devletten aldığı destekle yeni makineler aldı, şimdi yurt dışına ihracat yapıyor Tek başına bölgenin ambalaj ihtiyacını karşılıyor

İHA

Devletten aldığı destekle yeni makineler aldı, şimdi yurt dışına ihracat yapıyor Tek başına bölgenin ambalaj ihtiyacını karşılıyor

Çankırı’da Şabanözü Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ambalaj fabrikası Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)’nın sağladığı hibe desteğiyle üretim kapasitesini artırarak bölgenin ambalaj ihtiyacını tek başına karşılayacak kapasiteye ulaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonundaki Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 2011 Yılı KOBİ ile 2013 Yılı İKAP Mali Destek Programlarından yararlanan Çankırı’nın Şabanözü Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Hacıbayramoğlu Ambalaj firması, Kuzay Anadolu Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle aldığı oluklu mukavva sıvama, kesim, yapıştırma, paketleme robotu ve baskı makineleri sayesinde üretim kapasitesini artırdı. Firma, makine parkurunu geliştirmesi sayesinde de bölgenin karton ambalaj ihtiyacını tek başına karşılayacak seviyeye ulaşırken, yurt dışından gelen taleplere de cevap vermeye başladı.

“Üretim kapasitemizi artırdık”
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın destekleri ile bölgede ambalaj üretiminde önemli bir yere geldiklerini kaydeden Hacıbayramoğlu Tavukçuluk ve Ambalaj Sanayi Tic. Ltd. Şti Genel Müdürü Necdet Hacıbayramoğlu, “Firma olarak koli üretimi yapıyoruz. Üretimimizi çeşitlendirmek ve artırmak üzere kafamızda projeler tasarlıyorduk. KUZKA’dan uzman arkadaşların bilgilendirmesi sonucunda proje hazırlamaya karar verdik. 2011 yılında KOBİ ve 2013 Yılı İKAP Mali Destek Programlarına kapsamında sunduğumuz “Bölgede İlk Kez Ofset Baskılı Mukavva Kutu Üretimi ile Bölgesel Dışa Bağımlılığın Azaltılması” ve “Üretim Proseslerinin Ayrı Ayrı Modernizasyonu ile Maliyet Düşürücü Model Oluşturulması ve Ürün Çeşitliliğini Artırma” projeleri KUZKA tarafından onaylandı. Aldığımız hibe ile hem karton kesim kapasitemizi artırdık hem de mukavvaya ofset sıvama yapar hale geldik. Destek sayesinde kapalı alanımızı ve personel istihdamımızı artırdık” dedi.

“Tek başına bölgenin ambalaj ihtiyacını karşılıyoruz”
Ambalaj firmasının Üretim ve Satın Alma Müdürü Fatih Erdoğan ise, firmanın 2006 yılında 10 personel ile 1500 metrekare alanda faaliyetlerine başladığını hatırlatarak, “Bölge firmalarının ofset ve flekso kutu ambalaj ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2011 ve 2013 yıllarında KUZKA’ya sunduğumuz projelerimiz onaylandı. Proje sonrasında sağlanan desteklerle makine parkurumuzu genişleterek 60 kişilik ek istihdam oluşturduk. Yaptığımız yatırımlarla üretimde rekabet gücümüzü ve üretim kapasitemizi artırdık. Böylelikle Bölgede üretim yapan diğer firmaların her türlü karton ambalaj ihtiyaçlarını karşılayabilir duruma geldik. Önümüzdeki beş yılda firma olarak ambalajda dışa bağımlılığı azaltmayı öngörüyüz” ifadelerini kullandı.
KUZKA desteği sayesinde üretim kapasitesini artıran firma, bölgenin ambalaj ihtiyaçlarını karışlaması dışında, yurt dışından gelen ambalaj taleplerini de karşılıyor. Firma, ayrıca üretim sonrasında oluşan ambalaj atıklarını ise fabrikadaki geri dönüşüm sistemleri ile toplanıp depolanarak ekonomiye kazandırıyor.

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