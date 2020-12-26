Toplum Sağlığı Merkezinde sağlık çalışanları korona virüse yakalandı

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapan personelin tamamının korona virüse yakalandığı öğrenildi.
Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan tüm sağlık personeli, korona virüse yakalandı. Doğanyurt Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Utku Güngörür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “TSM ekibimizde özellikle hemşireler ve başka sağlık personellerinde korona virüs tespit edildi” dedi.
Muhtarlara da çağrıda bulunan Dr. Utku Güngörür, “Bu hafta tüm muhtarlardan ricam, köyleri bilgilendirelim. Gerçekten acil olmadıkça kimse başvurmasın ki hastalık yayılmasın” ifadesini kullandı.
Personelleri karantinaya alınan Doğanyurt TSM’ye başka ilçelerden geçici görevlendirme yapıldığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.