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Kastamonu’da tedbirler arttırılınca vakalarda yüzde 70 azalma görüldü

İHA

Kastamonu’da tedbirler arttırılınca vakalarda yüzde 70 azalma görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs vakalarının yüzde 50 artış gösterdiği ve yoğun bakımda doluluk oranının yüzde 75 olduğu şeklinde açıklamada bulunmasının ardından denetim ve tedbirlerini arttıran Kastamonu’da, korona virüs vakalarında geçtiğimiz aya göre yüzde 70 azalma görüldü.
Son 1 ayda korona virüs vakalarında ciddi artış yaşayan Kastamonu’da alınan kararlar ve yapılan denetimler sonrasında vaka oranı bir önceki aya göre yüzde 70 azaldı.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kastamonu’da salgın vakaların yüzde 50 arttığını, yoğun bakım doluluk oranlarının ise yüzde 75’e ulaştığını açıklamasının ardından denetimler ve tedbirlerde sıklaştırıldı.
Kastamonu Valiliği tarafından filyasyon ekibi sayısı yüzde 50 arttırılarak 2 bin 500’e çıkarıldı ve buna ek tedbirler de devreye alındı. Salgınla mücadele kapsamında ek araç, gereç ve personel takviyeleri yapıldı. Vatandaşların şehir giriş ve çıkışlarında ateşleri ölçülmeye başlandı.
Vaka oranının yüzde 50 oranında arttığı Kastamonu’da alınan tedbirler ve yapılan denetimler sonucunda vakalarda büyük oranda düşüş yaşandı. İl dışından gelenlere uygulanan zorunlu izolasyon kararı sonrasında yapılan çalışmalar, filyasyon ve denetim ekiplerinin 3 bin 600 yerleşim yerinde gece gündüz demeden yaptığı çalışmalar sonrasında Kastamonu’da vaka oranları bir önceki aya göre yüzde 70 oranında azaldı.
Öte yandan, Kastamonu Valiliği tarafından salgının yayılma hızının önüne geçebilmek amacıyla şu ana kadar 11 yerleşim yeri karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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