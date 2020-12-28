Vali Çakır, Daday'da incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çakır, Daday'da incelemelerde bulundu

İHA

Vali Çakır, Daday'da incelemelerde bulundu

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Daday'da İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmaları inceledi.
İlçe girişinde Kaymakam Mehmet Sert, Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, İl Genel Meclisi üyeleri Mehmet Apaydın ve Atila Bayram Pirci, Özel İdare Müdürü Bahattin Tiftik, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Ahmet Çil ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Baturalp Korkut tarafından karşılanan Vali Çakır, ilk önce eski Hükümet Konağında incelemelerde bulundu. Konağın gerekli çalışma ve araştırmaların ardından tadilat işinin tamamlanarak, en kısa sürede hizmete açılması talimatını veren Vali Çakır, ardından Atlı Terapi ve Binicilik Merkezi, DadayAğlı kara yolu bitümlü sıcak asfalt çalışması ve Bolatlar Köyü Caminde de incelemelerde bulundu. Vali Çakır, çalışmalarda emeği geçenleri tebrik etti.
Ziyaret edilen Atlı Terapi ve Binicilik Merkezi inşaatı önünde Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Nadir Özdemir ve atçılık bölümü öğretim görevlileri tarafından karşılanan Vali Çakır, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Daday'ın adının 'At' ile özleştiğini ve hemen akla geldiğini bildiren Vali Avni Çakır, yapımı devam eden bu tesisin Daday'ın at ile ilgili çalışmalarına büyük katkılar sağlayacağını belirtti.
Avni Çakır, restorasyon çalışması devam eden tarihi Bolatlar Köyü Caminde de incelemelerde bulundu, köy muhtarı Levent Uğuzbalaban'dan bilgiler aldı.
Vali Avni Çakır'a Daday ziyaretinde Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Çenet ve İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tosya'ya yüksek kapasiteli yeni çöp aracı Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin: "Köylerin çöp sorununa kalıcı çözüm üretiyoruz"
YEREL HABERLER Tosya'ya yüksek kapasiteli yeni çöp aracı Tosya ...
Kısıtlamalara uyulan Kastamonu’da vakalar yüzde 70 azaldı
YEREL HABERLER Kısıtlamalara uyulan Kastamonu’da vakalar yüzde 70 ...
Tosya’da çöp toplama aracı hizmete girdi
YEREL HABERLER Tosya’da çöp toplama aracı hizmete girdi
Kastamonu’da tedbirler arttırılınca vakalarda yüzde 70 azalma görüldü
YEREL HABERLER Kastamonu’da tedbirler arttırılınca vakalarda yüzde ...
Yılbaşında satışı sunulmak üzere İstanbul’dan uyuşturucu getiren 3 şüpheli yakalandı Narkotik ekiplerinden yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Yılbaşında satışı sunulmak üzere İstanbul’dan ...
Toplum Sağlığı Merkezinde sağlık çalışanları korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Toplum Sağlığı Merkezinde sağlık çalışanları korona ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X