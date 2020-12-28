Üniversite öğrencileri engelli ve yavru köpekleri besledi

Üniversite öğrencilerinden oluşan Kastamonu Genç Kızılay gönüllüleri, Patiköy'ü ziyaret ederek çoğunluğu engelli ve yavru sokak köpeklerinden oluşan hayvanları besledi.

Kastamonu Genç Kızılay gönüllüleri çoğunluğu engelli ve yavru sokak köpeklerinden oluşan Patiköy’ü ziyaret etti. Bir hastanede işçi olarak çalışan ve birikimlerinin yanı sıra bankadan çektiği krediyle aldığı arazide sahipsiz hayvanlar için "Patiköy"ü kuran Hülya Balcı ile sohbet eden öğrenciler, köpeklerle yakından ilgilendi ve hayvanları besledi. Kastamonu Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Mehmet Yavaşcı, Patiköy’ü ziyaret etmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, hayvanlara mama yardımında bulunduklarını kaydetti.

Yavaşcı, “Sevgiye muhtaç dostlarımızı severken biz de çok eğlendik. Sokak hayvanları konusunda herkesin elinden geleni yapmasını istiyoruz. Hülya Balcı'ya da fedakarlığından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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