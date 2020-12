“Can Azerbaycan” için yazılan mektuplar Kastamonu’dan yola çıktı

“Can Azerbaycan’a Bir Mektubum Var” kampanyasında yazılan binin üzerinde mektup, Azerbaycan'a gönderilmek üzere yola çıktı.

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi tarafından başlatılan "Can Azerbaycan'a Bir Mektubum Var" kampanyasında binin üzerinde mektup toplandı. Derneğin Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu tarafından 11 Kasım'da başlatılan kampanya, Türkiye'nin birçok ilinden destek gördü. Mektuplar, Satıoğlu ve kampanyada ilk mektubu yazan şehit Piyade Er Şevki Eren Yatkın'ın babası Ahmet ve annesi Zehra Yatkın, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkan Vekili Hüseyin Mahmutoğlu tarafından Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'ne teslim edilecek.

Dernek Başkanı Berat Satıoğlu, düzenlediği basın toplasında Türkiye'nin pek çok yerinden mektup aldıklarını söyledi. Bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Satıoğlu, “Bu kampanyada çok güzel neticeler aldık. Duygu yüklü mektuplar geldi. Sayın valimiz, belediye başkanımız ile şehit anne babamız ve Türkiye'de en yaşlı gazimiz olan Muharip Gaziler Derneğimizin Kastamonu Şube Başkanı Albayımız Ali Cesuroğlu'nun yazdığı mektubu da sayın büyükelçimize elden teslim etmeyi düşüyoruz” dedi.

Kampanya kapsamında binin üzerinde mektup geldiğini ifade eden Berat Satıoğlu, her mektubun kopyasının alındığını kaydetti. Mektupları daha sonra kitap haline getireceklerini dile getiren Satıoğlu, “Tarihe not düşüp üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlarına, şehit ailelerine, gazilere kitapçığı dağıtmak istiyoruz. Kitabın son halini Azerbaycan Büyükelçisine ve Azerbaycan Cumhurbaşkanımıza da iletmek istiyoruz” diye konuştu.

Basın toplantısının ardından Satıoğlu, mektuplarla birlikte Ankara'ya doğru yola çıktı.

