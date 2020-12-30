Başkan Vidinlioğlu, KASMEK binasında incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Vidinlioğlu, KASMEK binasında incelemelerde bulundu

İHA

Başkan Vidinlioğlu, KASMEK binasında incelemelerde bulundu

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesi Meslek Eğitim Kursu (KASMEK) binasında incelemelerde bulundu.
Kastamonu Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Kastamonu Belediyesi Meslek Eğitim Kursu (KASMEK) binasında tadilat çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde incelemeyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Başkan Vidinlioğlu, “Mesleki eğitim üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu. Bu kapsamda daha öncesinde önemli bir adım atarak Kastamonu Belediyesi Meslek Eğitim Kursu (KASMEK) hizmet binamızda tadilat çalışmalarını başlatmıştık. Bugün de KASMEK binamızda ve çevresinde incelemelerde bulunduk. İnşallah kısa bir zaman zarfında hem bina içerisinde hem de çevresinde çalışmalar tamamlanarak binamız hazır olacak ve Kastamonu'muzun sanat, mesleki eğitim ve nitelikli ara eleman ihtiyacına önemli katkılarda bulunacak. KASMEK binamızda yaptığımız incelemelerin ardından ise yine Kuzeykent Mahallesi'nde şehirlerarası otobüs terminali karşısında bulunan kıl çadırımızda devam eden çalışmaları da inceledik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuraklık nedeniyle içme suyu sorunu yaşayan köylüler, yardım istedi
YEREL HABERLER Kuraklık nedeniyle içme suyu sorunu yaşayan köylüler, ...
Kastamonu’da ‘Patiler Üşümesin’ kampanyası devam ediyor 1 ton mama ile 25 adet kulübe, hayvan severlere teslim edildi
YEREL HABERLER Kastamonu’da ‘Patiler Üşümesin’ kampanyası devam ...
İnternet kabloları çalınan öğrenciler 15 gündür derslere katılamıyor Hırsızlar internet kablolarını çaldı, öğrenciler mağdur oldu
YEREL HABERLER İnternet kabloları çalınan öğrenciler 15 gündür ...
Tosya Kaymakamlığından köylere çöp konteyneri dağıtımı sürüyor
YEREL HABERLER Tosya Kaymakamlığından köylere çöp konteyneri ...
Kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, 4 yılda ekonomiye 200 milyon lira katkı sağladı Geçit vermeyen Ilgaz Dağı, tünelin yapılmasıyla sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı
YEREL HABERLER Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, 4 yılda ekonomiye ...
Tosya'da sokak hayvanları için 'Patiler Üşümesin' kampanyası
YEREL HABERLER Tosya'da sokak hayvanları için 'Patiler Üşümesin' ...
Tosya’da vaka sayıları düşüşe geçti
YEREL HABERLER Tosya’da vaka sayıları düşüşe geçti
“Can Azerbaycan” için yazılan mektuplar Kastamonu’dan yola çıktı
YEREL HABERLER “Can Azerbaycan” için yazılan mektuplar Kastamonu’dan ...
KATSO’da motorlu kara taşıtı alım satım sınavı gerçekleşti
YEREL HABERLER KATSO’da motorlu kara taşıtı alım satım sınavı ...
Üniversite öğrencileri engelli ve yavru köpekleri besledi
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri engelli ve yavru köpekleri ...
Daday’da korona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Daday’da korona virüs denetimleri sürüyor
KATSO’dan yerel basına destek açıklaması Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu: "Kurumsal anlamda üyelerimiz olan gazetelerin ve yerel medyanın yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz"
YEREL HABERLER KATSO’dan yerel basına destek açıklaması Kastamonu ...
Karantinada olması gerekirken bankaya para çekmeye geldi Bankaya gelen şahsın, HES kodu sorgulamasında karantinada olması gerektiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Karantinada olması gerekirken bankaya para çekmeye ...
Vali Çakır, Daday'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Çakır, Daday'da incelemelerde bulundu
Kastamonu Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 350 lira oldu Belediye Başkanı Vidinlioğlu’ndan yeni yıl öncesi işçiye zam müjdesi
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 350 lira ...
Tosya'ya yüksek kapasiteli yeni çöp aracı Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin: "Köylerin çöp sorununa kalıcı çözüm üretiyoruz"
YEREL HABERLER Tosya'ya yüksek kapasiteli yeni çöp aracı Tosya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X