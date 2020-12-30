Başkan Vidinlioğlu, KASMEK binasında incelemelerde bulundu

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesi Meslek Eğitim Kursu (KASMEK) binasında incelemelerde bulundu.

Kastamonu Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Kastamonu Belediyesi Meslek Eğitim Kursu (KASMEK) binasında tadilat çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde incelemeyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Başkan Vidinlioğlu, “Mesleki eğitim üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu. Bu kapsamda daha öncesinde önemli bir adım atarak Kastamonu Belediyesi Meslek Eğitim Kursu (KASMEK) hizmet binamızda tadilat çalışmalarını başlatmıştık. Bugün de KASMEK binamızda ve çevresinde incelemelerde bulunduk. İnşallah kısa bir zaman zarfında hem bina içerisinde hem de çevresinde çalışmalar tamamlanarak binamız hazır olacak ve Kastamonu'muzun sanat, mesleki eğitim ve nitelikli ara eleman ihtiyacına önemli katkılarda bulunacak. KASMEK binamızda yaptığımız incelemelerin ardından ise yine Kuzeykent Mahallesi'nde şehirlerarası otobüs terminali karşısında bulunan kıl çadırımızda devam eden çalışmaları da inceledik” dedi.

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