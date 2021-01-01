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Yılbaşı gecesi nöbet tutan polis ekipleri, sağlık çalışanlarına çiçek verdi Kızılay gönüllüleri, yılbaşı gecesi nöbet tutan polis ekiplerine çorba ikramında bulundu

İHA

Yılbaşı gecesi nöbet tutan polis ekipleri, sağlık çalışanlarına çiçek verdi Kızılay gönüllüleri, yılbaşı gecesi nöbet tutan polis ekiplerine çorba ikramında bulundu

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılının son saatlerinde Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil ve pandemi servisinde görevli olan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, çiçek ve çeşitli hediyeler verdi. Ayrıca Türk Kızılayı gönüllüleri de, yılbaşına girerken soğuk havada denetimde bulunan ve nöbet tutan polis ekiplerine çorba ve çay ikramında bulundu.

Kastamonu’da sağlık çalışanları yeni yıla yoğun mesaide girdi. 2020 yılının son saatlerinde Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi hasta olan vatandaşlarla adeta dolup taştı. Bu kapsamda Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü personeli, 2021 yılını çalışarak karşılamak zorunda olan meslek guruplarını unutmadı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, pandemi ile mücadele büyük gayret gösteren sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Polis ekipleri, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil ve pandemi servisinde görevi başında olan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayarak çiçek ve çeşitli hediyeler verdi. Sağlık çalışanları polis ekiplerinin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek 2021 yılının herkese sağlık getirmesini temenni etti.

Kızılay gönüllüleri de, nöbet tutan polis ekiplerine çorba ikramında bulundu
Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi gönüllüleri, evlerinde yaptıkları çorbalarını 2 derecede yeni yıla girilen saatlerde görev yapan polis memurlarına ikram etti. Korona virüs ile mücadele kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kastamonu’da yeni yıla girilirken polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yılbaşı gecesi sessizliğe bürünen kentte, halkın huzur ve güvenliği için sokaklarda görev yapan polis ekiplerini unutmadı. Kızılay gönüllüleri, evlerinde yaptıkları çorbalarını polis kontrol noktalarını ve polis merkezlerini tek tek ziyaret ederek nöbet tutan polis ekiplerine ikram etti.

“Zor bir yıl geçirdik, inşallah 2021 yılı başımızdaki bütün sıkıntıları giderir”
2020 yılının çok zor geçtiğini söyleyen Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil, “2020 yılının son akşamında sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı bu gecede güvenlik güçlerimizle birlikteyiz. Kızılay Kastamonu Şubesi olarak bu soğuk gecede nöbet tutan emniyet güçlerimize içini ısıtmak için çay ve çorba ikramında bulunuyoruz. Kızılay ailesi olarak polis kontrol noktalarını tek tek ziyaret edip çay ve çorba ikram ediyoruz. Bu vesile ile 2021 yılının tüm İslam alemine, vatanımıza, milletimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. 2020 yılı çok zor geçti. İnşallah 2021 yılında başımızdaki bütün sıkıntıların gideceğini ve sağlıkla, afiyetle 2021 yılını geçireceğimizi ümit ediyoruz” dedi.

“Polis teşkilatımızın yanında bulunmak için buradayız”
Polis teşkilatının yanında olduklarını göstermek için ziyaret ettiklerini ifade eden Tavil, “Bizlerin güvenliğini sağlayan aynı zamanda herkesin evinde oturduğu bu saatte, ailesiyle vakit geçirdiği bu saatlerde bizim güvenliğimizi ve pandeminin yayılmasını önlemede önemli görev üstlenen polis teşkilatımızın yanında bulunmak için buradayız. Onlara bir nebze de olsa moral vermek istedik. Aslında bizler burada çorbayı bahane ettik. Onlara bu gecede ailelerinden uzakta kalmalarından dolayı bizlerde onların bir ailesi olmak istedik. Onlara olan yakınlığımızı göstermek istedik. Onların ne kadar kutsal ve güzel bir görevi üstlendiklerinin farkındayız” diye konuştu.

“Güvenlik güçlerimizin yanında olduğunu hissettirmek istedik”
Türk Kızılayı Kadın Kolları İl Başkanı Sedef Perk ise, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı yılbaşı gecesinde görevi başında olan güvenlik güçlerinin yanında olmak amacıyla ziyaret ettiklerini belirterek, “Bu kapsamda evlerimizde hazırladığımız çorbalarımızı güvenlik güçlerine ikram ettik. Bizler onlar için buradayız. Polis ekiplerinin kontrol noktalarını gezip sıcak çorba ve çay ikram edeceğiz. Hem içleri ısınsın hem de yanlarında olduğumuzu göstermek için böyle bir etkinlikte bulunduk. Herkes şu anda sıcak evlerinde yeni yıla girerken bizlerde meydanlardayız, güvenlik güçlerini ziyaret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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