Kastamonu'da korona tedbirlerine uymayan 110 kişiye 146 bin 928 lira para cezası

Kastamonu'da korona virüs tedbirlerine uymayan 110 kişiye 146 bin 928 lira para cezası uygulandı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2430 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde maske takmayan 10, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 6, sigara yasağına uymayan 5, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 89 kişi olmak üzere 110 kişiye 146 bin 928 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 64 kişinin yurtlarda kaldığı ifade edilirken, bu tedbirlere uymayan 4 kişi hakkında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

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