Yeni yıla yangınla girdiler Kastamonu’da çıkan yangında bir samanlık küle döndü

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Kastamonu’nun merkeze bağlı Çiğil köyünde yeni yıla girildiği saatlerde samanlıkta yangın çıktı. Çıkan yangında samanlık tamamen küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun merkeze bağlı Çiğil köyünde henüz belirlenemeyen sebepten ötürü samanlıkta yangın çıktı. Yeni yıla girildiği saatlerde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler tüm samanlığı kaplarken gelen ihbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Yangına müdahale edene itfaiye ekipleri, alevlerin başka bir yere sıçramasını engellerken yangını güçlükle kontrol altına alabildi. Yangında samanlık tamamen yanarak küle döndü. Yangın sonrasında jandarma ekipleri, incelemelerde bulunarak güvenlik önlemleri aldı.

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