Dünyanın en prestijli hentbolcularından birisi olarak gösterilen Norveçli oyuncu Amanda Kurtovic,

Kastamonu Belediyespor’a transfer oldu.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Avrupa’da ve Türkiye’deki kupalarda yoluna doludizgin devam eden Kastamonu Belediyespor, Norveçli Amanda Kurtovic’i renklerine bağladı. Kastamonu Belediyespor Kulübü, yapılan bu önemli transferi sosyal medya hesabından böle duyurdu:

“Dünyanın en prestijli hentbolcularından biri olan Norveçli Amanda Kurtovic, artık Türkiye’de. Son iki sezondur Györi Audi ETO KC forması giyen 29 yaşındaki deneyimli oyuncu Amanda Kurtovic, büyük ailemizin bir parçası oldu. Son 10 sezonda Şampiyonlar Ligi arenasında mücadele eden, kariyerinde Olimpiyat Şampiyonluğu, Dünya Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu bulunan deneyimli sağ oyun kurucu, Avrupa şampiyonluğu hedefinde gücümüze güç katacak. Norveçli oyuncu artık Kastamonu’muzun başarısı için mücadele edecek. Kurtovic’e ailemize hoş geldin diyor, Kastamonu formasıyla nice başarılar diliyoruz.”

Amanda Kurtovic’in önümüzdeki günlerde Türkiye’ye kendisini Kastamonu Belediyesporlu yapan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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