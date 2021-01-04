Kastamonu’da kamu kurumlarında 7 Covid-19 vakası

Kastamonu’nun Daday ilçesinde kamuda çalışanlara yönelik yapılan koronavirüs testinde 7 kişide pozitif vaka tespit edildi.

Daday İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda tüm kamu çalışanlarına yönelik yapılan Covid19 testinin sonuçları belli oldu. Daday’da kamu kurumlarında çalışan 250 kişiden alınan test sonuçlarında 7 pozitif vaka tespit edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantinaya alınan 7 kamu personeli için izolasyon çalışmasının sürdüğü öğrenildi. Bu sonuçlara göre Daday’da vaka sayısı merkezde 19 köylerde ise 7 olmak üzere toplam 26’ya ulaştı.

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