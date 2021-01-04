Daday’da ihtiyaç sahibi öğrenciler için ‘tablet projesi’ başlatıldı

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uzaktan eğitim gören başta ihtiyaç sahibi öğrenciler olmak üzere başlatılan “Hayırseverden Tablet Projesi (HATAP)” yoğun talep gördü.

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından korona virüs (Covid19) salgınının sebep olduğu sosyal izolasyon ve kısıtlamalardan dolayı, uzaktan eğitime devam edildiği bu süreçte, imkanı olmayan öğrencilerin uzaktan eğitim ile derse katılımlarının sağlanabilmesini desteklemek için Daday Kaymakamlığı himayesinde başlattığı “Hayırseverden Tablet Projesi (HATAP)” devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında, okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği süreçte, tableti veya bilgisayarı olmadığından dolayı uzaktan eğitime dahil olamayan öğrencilerin, hayırsever vatandaşlar tarafından tablet hediye edilmek suretiyle eğitimlerine olumlu katkı sağlamayı amaçlayan Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün projesi, Kastamonu ve Daday başta olmak üzere esnaflardan, vatandaşlardan ve iş adamlarından büyük destek gördü. Bağışların ve yardımların hala devam ettiği proje kapsamında ne kadar tablet toplandığı henüz açıklanmazken, yardımların ise devam ettiği belirtildi.

İstanbul’da faaliyet gösteren Daday Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı tablet projesine 5 tablet hediye ederek destek verdi. Her zaman eğitimin ve eğitimcilerin yanında olduklarını söyleyen Dernek Başkanı Hasan Kara, “Her zaman dernek olarak Daday’ımıza, hemşehrilerimize destek olamaya çalışıyoruz. Üyelerimizle birlikte eğitim çalışmalarına katkı vermeye de devam ediyoruz. Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün projesini de çok olumlu ve yerinde bir çalışma olarak gördüğümüzden destek verdik” dedi.

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