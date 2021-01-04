Merhum Cumhurbaşkanı İnönü’nün kaptanı hayatını kaybetti

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Türkiye’nin 2’inci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye gemi kaptanlığı yapan ve evinde yalnız yaşayan Hasan Ok, hayatını kaybetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2’inci Cumhurbaşkanı ve 1. Başbakanı İsmet İnönü’nün gemi kaptanı Cide nüfusuna kayıtlı Hasan Ok, ikamet ettiği Cide’nin Yağmurlu köyünde yalnız yaşadığı evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cide Belediyesine ait cenaze aracıyla Cide Devlet Hastanesinin morguna kaldırılan Hasan Ok’un cenazesi, burada yapılan işlemlerin ardından tekrar Yağmurlu köyüne geri gönderildi. Pandemi kurallarına göre kılınan cenaze namazının ardından Hasan Ok’un cenazesi, Cide’nin Yağmurlu köyünde aile kabristanlığına defnedildi. Hasan Ok’un 92 yaşındaki hayatını kaybettiği ve evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.

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