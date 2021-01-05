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Kastamonu’nun Ilgaz Dağı’nda beklenen kar yağışı başladı.

Kastamonu’da Ilgaz Dağı'nda uzun zamandır beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Bir süredir hava sıcaklıklarının mevsim şartlarının üzerinde seyretmesi ve şehre kar yağmaması nedeniyle kuraklık yaşanıyordu. Barajlarda su seviyesinin ciddi oranda düşmesi ve içme suyunda barajlarda doluluk oranının kritik seviyeye kadar düşmesi nedeniyle vatandaşların bir süredir beklediği kar yağışı bu akşam başladı. Uzun yıllardır Aralık ayında kayak sezonunun açılışını yapan Ilgaz Dağı Milli Park içerisinde de kar yağmaması nedeniyle pistler açılamamıştı. Akşam başlayan kar yağışıyla birlikte pistler ise beyaza büründü. Hem otel işletmecileri hem de vatandaşlar kar yağışının başlamasıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. Kar yağışının önümüzdeki günlerde yer yer devam etmesi bekleniyor.

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