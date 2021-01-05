Emniyetten zehir tacirlerine operasyon

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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 9,84 gram kubar esrar, 33,28 gram bonzai, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyetleri kapsamında il merkezinde gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 9,84 gram kubar esrar, 33,28 gram bonzai ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda, toplam 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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