Emniyetten zehir tacirlerine operasyon

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 9,84 gram kubar esrar, 33,28 gram bonzai, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyetleri kapsamında il merkezinde gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 9,84 gram kubar esrar, 33,28 gram bonzai ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda, toplam 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.