9 bin 580 adet doldurulmuş makaron yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9 bin 580 adet doldurulmuş makaron yakalandı

İHA

9 bin 580 adet doldurulmuş makaron yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 9 bin 580 adet doldurulmuş makaron, 13 kilogram nargile melası, 28,5 kilogram kıyılmış tütün, 108 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs hakkında idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasadışı tütün ve tütün yan ürünlerinin ticaretinin önlenmesine ve bu ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 bin 580 adet doldurulmuş makaron, 13 kilogram nargile melası, 28,5 kilogram kıyılmış tütün, 108 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 3 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapılarak, haklarında idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emniyetten zehir tacirlerine operasyon
YEREL HABERLER Emniyetten zehir tacirlerine operasyon
Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı
Ilgaz Dağı'nda beklenen kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Ilgaz Dağı'nda beklenen kar yağışı başladı
Cide’de koronavirüse yönelik alınan tedbirler devam ediyor
YEREL HABERLER Cide’de koronavirüse yönelik alınan tedbirler devam ...
Hastaneye giden aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Hastaneye giden aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Tosya’da vaka sayıları düşüşe geçti
YEREL HABERLER Tosya’da vaka sayıları düşüşe geçti
Tosya’da din görevlilerinden kan bağışı kampanyasına destek
YEREL HABERLER Tosya’da din görevlilerinden kan bağışı kampanyasına ...
Merhum Cumhurbaşkanı İnönü’nün kaptanı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Merhum Cumhurbaşkanı İnönü’nün kaptanı hayatını ...
Daday’da ihtiyaç sahibi öğrenciler için ‘tablet projesi’ başlatıldı
YEREL HABERLER Daday’da ihtiyaç sahibi öğrenciler için ‘tablet ...
Başkan Vidinlioğlu’ndan vatandaşlara ‘suyu tasarruflu’ kullanın uyarısı
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu’ndan vatandaşlara ‘suyu ...
Kastamonu’da kamu kurumlarında 7 Covid-19 vakası
YEREL HABERLER Kastamonu’da kamu kurumlarında 7 Covid-19 vakası
Cide Kaymakamı'ndan korona virüs müjdesi Kaymakam Ömer Sağlam: "İlçede salgın kontrol altına alındı"
YEREL HABERLER Cide Kaymakamı'ndan korona virüs müjdesi Kaymakam ...
Filyasyon ekiplerini, yaban hayvanları bile durduramadı Filyasyon ekipleri, yaban ve sokak hayvanlarının saldırısına uğradı, kilometrelerce kar, yağmur, çamur demeden yürüdü ama her şartta köylere tedaviye gitmeyi başardı
YEREL HABERLER Filyasyon ekiplerini, yaban hayvanları bile ...
Her akşam evinin bahçesine ziyaretine gelen tilkiyi elleriyle besliyor
YEREL HABERLER Her akşam evinin bahçesine ziyaretine gelen tilkiyi ...
Cenaze tabutları, kuş yuvasına dönüştü
YEREL HABERLER Cenaze tabutları, kuş yuvasına dönüştü
Amanda Kurtovic Kastamonu Belediyespor’a transfer oldu
YEREL HABERLER Amanda Kurtovic Kastamonu Belediyespor’a transfer ...
İnternet kablolarını çalan 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER İnternet kablolarını çalan 5 kişi gözaltına alındı
Ekonomiye 20 milyon katkı verecek Taşköprü Hasanlı göleti çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Ekonomiye 20 milyon katkı verecek Taşköprü Hasanlı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X