Devrekani arıtma tesisi için finans arayışını sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrekani arıtma tesisi için finans arayışını sürüyor

İHA

Devrekani arıtma tesisi için finans arayışını sürüyor

Kulaksızlar Barajında çalışmaları tamamlayan Devrekani Belediyesi, 500 bin TL yatırımla kurulması planlanan arıtma tesisi için kaynak arayışını sürdürüyor.
Devrekani Belediyesi tarafından Kulaksızlar Barajından Devrekani ilçe merkezine kadar 8 bin 371 metre döşenen borular sayesinde yeni içme suyu hattı oluşturuldu. İlçenin özellikle son yıllarda büyük sorunu haline gelen içme suyu sorunu, döşenen yeni su isale hattı sayesinde çözüme de kavuşturuldu. 2 milyon liraya mal olan yeni su isale hattının tamamlanmasıyla birlikte Kulaksızlar Barajından alınan su, 500 bin lira bütçeyle kurulacak olan arıtma tesisinde arıtılarak ilçe merkezine ulaştırılacak.
Devrekani Belediyesi, hattın faaliyete geçirilebilmesi için gerekli olan arıtma tesisine kaynak arayışını sürdürüyor. Yaklaşık 500 bin liraya mal olması beklenen arıtma tesisi için harekete geçen Devrekani Belediyesi, kaynak arayışını çözerek arıtma tesisini faaliyete geçirdiği taktirde ilçenin yaklaşık 40 yıllık içme suyu sorununu da çözmüş olacak.
Devrekani Belediyesi, Kulaksızlar Barajından ilçeye kadar döşenen ve 2 milyon liraya mal olan 8 bin 371 metre uzunluğundaki yeni isale hattı için İller Bankasından 250 bin TL’si hibe, 750 bin TL’si uzun vadeli ve düşük faizli kredi olmak üzere geri kalanını da öz kaynaklarından kullanarak çözüme kavuşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tosya'nın köylerine çöp konteyneri dağıtımını sürüyor
YEREL HABERLER Tosya'nın köylerine çöp konteyneri dağıtımını sürüyor
Tosya’da otomobil menfeze çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tosya’da otomobil menfeze çarptı: 3 yaralı
Hayvan otlattığı sırada gölete düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hayvan otlattığı sırada gölete düşen şahıs hayatını ...
Emniyet kemeri takmayın kadın, otomobilden böyle fırladı Hızını alamayan otomobil, durakta bekleyen yayalara çarptı
YEREL HABERLER Emniyet kemeri takmayın kadın, otomobilden böyle ...
Okuldan kablo çalmaya çalışan hırsızlar, suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Okuldan kablo çalmaya çalışan hırsızlar, suçüstü ...
Kastamonu'da 69 yeraltı çöp konteyneri kuruldu
YEREL HABERLER Kastamonu'da 69 yeraltı çöp konteyneri kuruldu
Otomobili ile sitenin bahçesine uçan doktor yaralandı Vatandaşların yardımı ile aracından çıkarılan doktor tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Otomobili ile sitenin bahçesine uçan doktor ...
Kastamonu'da yoğun sis zincirleme trafik kazasına sebep oldu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu'da yoğun sis zincirleme trafik kazasına ...
Kastamonu´da zincirleme kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu´da zincirleme kaza: 3 yaralı
KADES uygulaması, jandarma ekiplerince tanıtıldı
YEREL HABERLER KADES uygulaması, jandarma ekiplerince tanıtıldı
Kastamonu Belediyesi, dezenfekte ve vektör mücadelesi çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesi, dezenfekte ve vektör mücadelesi ...
Baca yangını tüm çatıyı sardı
YEREL HABERLER Baca yangını tüm çatıyı sardı
Kastamonu’da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle ...
Jandarmadan kaçak alkol operasyonu: 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak alkol operasyonu: 1 kişi tutuklandı
9 bin 580 adet doldurulmuş makaron yakalandı
YEREL HABERLER 9 bin 580 adet doldurulmuş makaron yakalandı
Emniyetten zehir tacirlerine operasyon
YEREL HABERLER Emniyetten zehir tacirlerine operasyon
Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı
Ilgaz Dağı'nda beklenen kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Ilgaz Dağı'nda beklenen kar yağışı başladı
Cide’de koronavirüse yönelik alınan tedbirler devam ediyor
YEREL HABERLER Cide’de koronavirüse yönelik alınan tedbirler devam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X