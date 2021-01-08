Kastamonu’da Covid-19 tedbirlerine uymayan 153 kişiye ceza kesildi

Kastamonu’da korona virüs tedbirlerine uymayan 153 kişiye 209 bin 737 lira cezası uygulandı.

Kastamonu korona virüs önlemleri kapsamında 31 Aralık6 Ocak arasında yapılan denetimlerde, maske takmayan 8, sosyal mesafeye uymayan 14, karantina ve izolasyon tedbirlerine riayet etmeyen 2, sigara yasağına uymayan 2, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 127 kişi olmak üzere toplam 153 kişiye, 209 bin 737 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 16 kişinin yurtlara yerleştirilerek hakkında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunuldu.

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