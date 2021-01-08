Kastamonu’da sis nedeniyle göz gözü görmüyor 3 gündür etkisini sürdüren sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor

Kastamonu’da D765 karayolunun Ilgaz Dağı kesimi ve İstanbul yolu güzergahında 3 gündür devam eden sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kastamonu’da etkisini artıran sis, 3 gündür aralıksız devam ediyor. Sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Kastamonuİstanbul karayolu ve Kastamonuİnebolu karayolunun Oyrak mevkisinde ayrıca KastamonuAnkara karayolu üzerinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler, Kastamonu’dan Çankırı, Ankara ve İstanbul'a ulaşımı sağlayan karayolunda ilerlemekte güçlük çekiyor. Sis nedeniyle önlemlerini arttıran trafik ekipleri ise sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı. 3 gündür etkili olan sis, şehir merkezinde de hissediliyor. Sis nedeniyle oksijen seviyesinin de düştüğü öğrenildi.



"Bazen araçlar birbirlerini bile göremiyorlar"

KastamonuAnkara karayolunda aracıyla seyir halinde olan İrfan Salcı, “Kastamonu’da 3 gündür yoğun bir şekilde sis var. Malum her yerde olduğu gibi Kastamonu’da da kuraklık var, bu yüzden kar yağışı bekliyoruz. Ama 3 gündür sis var, yağış yok. Bazen araçlar birbirlerini bile göremiyorlar. Fakat halen kar yağışı yok” dedi.

Oksijen seviyesinin düşmesi endişelendiriyor

Sis nedeniyle oksijen seviyesinin de düştüğünü söyleyen Salcı, “Oksijen seviyesinin düşmesinden dolayı problem yaşayabiliriz” diye konuştu.

Sis etkisini sürdürmeye devam ediyor

Sisin halen devam ettiğini söyleyen Salcı, bu yüzden Kastamonu’da 3 gündür devam eden sis nedeniyle göz gözü görmediğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.