Kastamonu Belediyespor EHF Cup’ta ilk maçına çıkıyor Kastamonu Belediyespor, Avrupa maçı hazırlıklarını tamamladı

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi B Gurubu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Avrupa Hentbol Kupası EHF CUP’ta B Grubu'nda yer alan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, gurubun ilk karşılaşmasına çıkacak. Kastamonu Belediyespor (KBSK), Polonya temsilcisi MKS Perla Lublin ekibiyle Kastamonu Merkez Yeni Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele yarın saat 16.00’da başlayacak.

Kastamonu Belediyespor, Antrenör Helle Thomsen önderliğinde son hazırlıklarını tamamladı. Son yapılan taktik antrenmana dünyaca ünlü Norveçli sporcu Amanda Kurtovic ile diğer 2 transfer de katıldı.

Antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Helle Thomsen, guruplardaki rakiplerinin güçlü olduğunu kaydetti. Hiçbir mücadelenin kolay olmayacağına dikkat çeken Hello Thomsen, “MKS Perla Lublin, Lada ve Nantes Atlantique ile oynayacağız. Bunlar iyi maçlar olacak. Üst düzeyde oynayacağız. Aynı şekilde Debrecen Shaffler maçında çok iyi oynadık, burada da iyi oynayacağız. Yeni salonda oynamak çok özel bir durum. Ama orada şu an bir deneme antrenmanı yapamadık. Çok büyük bir salona sahip olacağız. Yarın neler yapacağımızı göreceğiz” dedi.

Takıma yeni katılan 3 transfer ile ilgili de konuşan Thomsen, “Kulüp 3 tane iyi sporcuyu buldu. İkinci antrenmanları burada. Alışma süreci de olacaktır. Kulübümüz bu konuda güçlü iyi oyuncuları bulabiliyor. Gerçekten iyi bir takım olacağız. Sisteme ayak uydurabilmeleri için zaman gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kastamonu Belediyespor, B Grubu'nda Rusya'dan Lada, Fransa'dan Nantes Atlantique ve Polonya'dan MKS Perla takımlarıyla eşleşmişti.

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