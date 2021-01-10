Kastamonu'da Park ve Bahçeler Müdürlüğü binasının temeli atıldı

Kastamonu Belediyesi tarafından, 21 bin metrekare kapalı alanı olacak olan Park ve Bahçeler Müdürlüğünün hizmet binasının temeli atıldı.

Kastamonu Belediyesi, 21 bin metrekare kapalı alana sahip Park ve Bahçeler Müdürlüğünün hizmet binasının temelini attı. TOKİ tarafından geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılarak, yer teslimi yapılan Millet Bahçesinin içerisinde kalan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, tamamlandıktan sonra yeni yerinde hizmet verecek.

Temel atma töreninde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Millet Bahçesinin içerisinde kaldığı için yeni yerine taşıma kararı aldıklarını belirterek, "Temelini attığımız Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün yeni yerleşke binasında işçi binası, depolar ve 4 adette sera olacak. 21 bin metrekare kapalı olan bir yer olacak” diye konuştu.

Yapılan çalışmaları ekip arkadaşları ile birlikte başardıklarını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Bu süre zarfında 10 adet park projesi, 3 adet semt sahası, 2 adet semt sahasının yenilenmesi, 35 adet oyun gurubunun kurulumu, 15 adet kondisyon parkuru kurulumu, 42 bin adette ağaç ve fidan dikimini yaptık. Bunun yanı sıra 360 bin adet mevsimlik çiçek üretimi, 40 bin metrekare de rulo çim serimi gerçekleştirdik” dedi.

45 bin adet ata tohumu fidesini Kastamonu Belediyesi olarak yıl içerisinde dağıttıklarını anlatan Başkan Vidinlioğlu, “Yakın bir zamanda online satış devreye girecek. Online satış ile yerli üretim, yöresel ürünler, ağaç ve ahşap işleriyle ilgili satış yapılacak. Bütün alt yapısını tamamladık, inşallah kısa sürede ona da başlayacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurban kesildi, ardından da dua edildi. Vidinlioğlu ve beraberindeki heyet, hizmet binasının açılış kurdelesini kestikten sonra butona basarak ilk harcı attı.

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