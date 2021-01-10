Kastamonu'da Park ve Bahçeler Müdürlüğü binasının temeli atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da Park ve Bahçeler Müdürlüğü binasının temeli atıldı

İHA

Kastamonu'da Park ve Bahçeler Müdürlüğü binasının temeli atıldı

Kastamonu Belediyesi tarafından, 21 bin metrekare kapalı alanı olacak olan Park ve Bahçeler Müdürlüğünün hizmet binasının temeli atıldı.
Kastamonu Belediyesi, 21 bin metrekare kapalı alana sahip Park ve Bahçeler Müdürlüğünün hizmet binasının temelini attı. TOKİ tarafından geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılarak, yer teslimi yapılan Millet Bahçesinin içerisinde kalan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, tamamlandıktan sonra yeni yerinde hizmet verecek.
Temel atma töreninde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Millet Bahçesinin içerisinde kaldığı için yeni yerine taşıma kararı aldıklarını belirterek, "Temelini attığımız Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün yeni yerleşke binasında işçi binası, depolar ve 4 adette sera olacak. 21 bin metrekare kapalı olan bir yer olacak” diye konuştu.
Yapılan çalışmaları ekip arkadaşları ile birlikte başardıklarını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Bu süre zarfında 10 adet park projesi, 3 adet semt sahası, 2 adet semt sahasının yenilenmesi, 35 adet oyun gurubunun kurulumu, 15 adet kondisyon parkuru kurulumu, 42 bin adette ağaç ve fidan dikimini yaptık. Bunun yanı sıra 360 bin adet mevsimlik çiçek üretimi, 40 bin metrekare de rulo çim serimi gerçekleştirdik” dedi.
45 bin adet ata tohumu fidesini Kastamonu Belediyesi olarak yıl içerisinde dağıttıklarını anlatan Başkan Vidinlioğlu, “Yakın bir zamanda online satış devreye girecek. Online satış ile yerli üretim, yöresel ürünler, ağaç ve ahşap işleriyle ilgili satış yapılacak. Bütün alt yapısını tamamladık, inşallah kısa sürede ona da başlayacağız” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından kurban kesildi, ardından da dua edildi. Vidinlioğlu ve beraberindeki heyet, hizmet binasının açılış kurdelesini kestikten sonra butona basarak ilk harcı attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu Belediyesinden pandemide 3 bin haneye temizlik hizmeti Kastamonu Belediyesi, pandemide her gün 300 ihtiyaç sahibi aileye gıda desteği veriyor
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesinden pandemide 3 bin haneye ...
Kastamonu Belediyespor, EHF Cup’taki ilk maçında puanları paylaştı Avrupa Hentbol Kupası EHF Kupası Kastamonu Belediyespor: 20 - MKS Perla Lublin: 20
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyespor, EHF Cup’taki ilk maçında ...
Kastamonu'da iki orman yangını
YEREL HABERLER Kastamonu'da iki orman yangını
Fındık bahçesinde yakılan anız ormana sıçradı, yangına müdahale ediliyor Kastamonu’da üç ayrı noktada ormanlık alanda yangın başladı
YEREL HABERLER Fındık bahçesinde yakılan anız ormana sıçradı, ...
Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde korona virüs vakaları sıfırlandı
YEREL HABERLER Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde korona virüs ...
Kastamonu Belediyespor EHF Cup’ta ilk maçına çıkıyor Kastamonu Belediyespor, Avrupa maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyespor EHF Cup’ta ilk maçına ...
Kastamonu’da sis nedeniyle göz gözü görmüyor 3 gündür etkisini sürdüren sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor
YEREL HABERLER Kastamonu’da sis nedeniyle göz gözü görmüyor 3 gündür ...
Sahte içkileri satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sahte içkileri satmaya çalışan 2 kişi gözaltına ...
Kastamonu’da Covid-19 tedbirlerine uymayan 153 kişiye ceza kesildi
YEREL HABERLER Kastamonu’da Covid-19 tedbirlerine uymayan 153 kişiye ...