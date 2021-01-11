Kastamonu’da son günlerde 10 ilçede hiç vak'a görülmedi Kastamonu'da vak'a düşme oranı yüzde 85'e ulaştı Kastamonu Valisi Avni Çakır: “Son günlerde 10 ilçemizde hiç vak'a görülmedi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da son günlerde 10 ilçede hiç vak'a görülmedi Kastamonu'da vak'a düşme oranı yüzde 85'e ulaştı Kastamonu Valisi Avni Çakır: “Son günlerde 10 ilçemizde hiç vak'a görülmedi”

İHA

Kastamonu’da son günlerde 10 ilçede hiç vak'a görülmedi Kastamonu'da vak'a düşme oranı yüzde 85'e ulaştı Kastamonu Valisi Avni Çakır: “Son günlerde 10 ilçemizde hiç vak'a görülmedi”

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu'da vak'a düşme oranında yüzde 85’e ulaşırken, son günlerde 10 ilçede hiç vak'anın görülmediği kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’nin en yaşlı nüfus oranında ikinci il konumunda bulunan ve salgın vak'alarının yüzde 50 arttığı, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 74’e ulaştığı Kastamonu’da alınan kararlar sonrasında yapılan denetimler etkisini gösterdi. 20 ilçe ve 3600 yerleşim yerinde 2 bin 500 filyasyon ekibi ve 450 kolluk kuvvetinin yaptığı çalışmalar sonrasında Kasım ayında yüzde 70 oranında düşen vak'a düşme oranı Aralık ayı itibariyle yüzde 85’e ulaştı. Son günlerde 10 ilçede ise hiç vak'a görülmedi.
Kastamonu il genelindeki gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinin çok olumlu sonuçlarının vak'a durumlarına yansıdığını kaydeden Kastamonu Valisi Avni Çakır, çalışmalarda emeği geçen başta sağlık personelleri olmak üzere kolluk kuvvetlerine ve belediye ekiplerine teşekkür etti.
Pandemiden en çok etkilenen kurumlardan bir tanesi de eğitim camiamız oldu. Öğrencilerimiz okullarından mahrum kaldı. Çocuklarımız 2 aydan fazla bir süredir okullarından ayrı kaldığı gerçeğini görüyoruz. İstiklal Marşımızı iki aydan beri okullarımızda okuyamıyorduk. İstiklal Marşımızı çocuklarımızın yerine biz okuduk” dedi.
Kastamonu’da çok ciddi manada vak'a sayılarında gerilemelerin yaşandığını kaydeden Vali Avni Çakır: Düşüşler böyle giderse çocuklarımızı inşallah Şubat ayında okullarıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Tabi bununla alakalı son kararı Bilim Kurulumuz ve Milli Eğitim Bakanlığımız verecek. Ama biz Kastamonu Valiliği olarak kent genelinde okullarımızın Şubat ayı içerisinde açılması noktasında her türlü tedbirlerimizi, mücadelemizi en üst seviyede sürdürüyoruz. Çok ciddi bir aşamaya da geldik. İnşallah çocuklarımızı okullarıyla buluşturacağız” diye konuştu.
Vak'a oranını yüzde 50 arttığı Kastamonu’da alınan önlemlerin meyvelerini çok iyi bir şekilde aldıklarının altını çizen Vali Çakır: “Vak'a sayılarını paylaşırken tereddüt yaşıyoruz. Çünkü bu konuda vatandaşlarımızı en ufak gevşemeye düşürmek istemiyoruz ama bu konuda çaba sarf eden sağlık personelimiz, emniyet güçlerimiz, jandarmamız diğer tüm müdürlükler ve belediyelerimiz bu pandemi ile aktif şekilde mücadele veren arkadaşlarımızın morale ihtiyacı var. Aynı zamanda tedbir ve yasaklara uyan vatandaşlarımıza da bu konudaki fedakarlıklarının boşa gitmediğini de göstermeye ihtiyacımız var. Bu anlamda rakamların düştüğünün bilinmesi çok olumlu. Kasım sonu Aralık ayı başı itibariyle yüzde 8085 civarında iyileşme yaşadık. İnşallah amacımız Şubat ayında ilimizdeki vak'aları tek haneli sayılara düşürmek. Son günlerde 10 ilçemizde hiç vak'a görünmedi. Gevşemeden hızlı bir şekilde ilçelerimizde vak'aları sıfırlıyoruz, inşallah en sonunda merkezde de sıfırlayacağız. Bizlere destek olan tüm Kastamonulu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tosya adliye sarayı binası yapımı başladı
YEREL HABERLER Tosya adliye sarayı binası yapımı başladı
Her yıl onlarca evin yanarak küle döndüğü Kastamonu'da uzmanlar uyardı: “1984 yılından kalma elektrik tesisatlarını kullandığımız için yangınlar çıkıyor” Kastamonu’da 10 yılda 537; son 6 ayda 81 ev, 10 ahır ve 10 samanlık yandı
YEREL HABERLER Her yıl onlarca evin yanarak küle döndüğü ...
Kastamonu'da Park ve Bahçeler Müdürlüğü binasının temeli atıldı
YEREL HABERLER Kastamonu'da Park ve Bahçeler Müdürlüğü binasının ...
Kastamonu Belediyesinden pandemide 3 bin haneye temizlik hizmeti Kastamonu Belediyesi, pandemide her gün 300 ihtiyaç sahibi aileye gıda desteği veriyor
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesinden pandemide 3 bin haneye ...
Kastamonu Belediyespor, EHF Cup’taki ilk maçında puanları paylaştı Avrupa Hentbol Kupası EHF Kupası Kastamonu Belediyespor: 20 - MKS Perla Lublin: 20
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyespor, EHF Cup’taki ilk maçında ...
Kastamonu'da iki orman yangını
YEREL HABERLER Kastamonu'da iki orman yangını
Fındık bahçesinde yakılan anız ormana sıçradı, yangına müdahale ediliyor Kastamonu’da üç ayrı noktada ormanlık alanda yangın başladı
YEREL HABERLER Fındık bahçesinde yakılan anız ormana sıçradı, ...
Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde korona virüs vakaları sıfırlandı
YEREL HABERLER Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde korona virüs ...