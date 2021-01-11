Kaymakam Sağlam, korona virüs denetimlerine katıldı

Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, ilçede gerçekleştirilen korona virüs denetimlerine katıldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamandı gerçekleştirilen denetimleri yerinde incelemeyen Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, ilçede bulunan işyerlerini ve kurumları gezerek alınan tedbirleri yerinde gördü.

Kaymakam Sağlam, kolluk kuvvetleri ile birlikte yaptığı denetimlerde vatandaşları ve işyeri sahiplerini hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda ayırdı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında pazaryerini de gezen Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, buradaki vatandaşları, “Lütfen hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak kendimizi, ailemizi ve sevdiklerimizi virüsten koruyalım” diyerek uyardı.

Kaymakam Sağlam, ayrıca ilçede bulunan kan toplama aracını da ziyaret etti. Görevliler görüşen Kaymakam Sağlam, kan bağışının önemine dikkat çekerek, pandemi döneminde kan bağışının azaldığını ve kan ihtiyacının da arttığını kaydetti. Kaymakam Sağlam, bu kapsamda vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

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