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Başkan Vidinlioğlu: “Pandemiyi fırsat bilerek ailemizle verimli zamanlar geçirelim”

İHA

Başkan Vidinlioğlu: “Pandemiyi fırsat bilerek ailemizle verimli zamanlar geçirelim”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, pandeminin fırsata çevrilerek ailelerle verimli zamanın geçirilebileceğini söyledi.
Korona virüs ile mücadelede evlerinde kalan ya da karantinada bulunan vatandaşların kendilerini hem fiziksel hem de ruhsal olarak zinde tutmaları gerektiğine işaret eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Covid19 pandemisinin zorlayıcı koşullarının devam ettiği şu günlerde kendimizi hem fiziken hem de ruhsal olarak zinde tutmaya gayret etmeliyiz. Ailemden biliyorum ki; çocuklarımız online eğitim sürecinde dijital mecrada fazlasıyla vakit geçirmekte. Her hafta bahsettiğim gibi özellikle hafta sonları dışarı çıkma kısıtlamalarını avantaja çevirerek ailemizle verimli zamanlar geçirelim. Ekranlardan uzaklaşıp sohbet edelim. Gelecek üzerine planlar yaparak çocuklarımızın umutlarını yeşertelim. Sohbet ederken de çocuklarımızın ilgi alanlarını keşfetmeye çalışalım. Onların merak ettikleri şeyler ve konuşmaktan keyif aldıkları konular bu keşifte bize yardımcı olacaktır. Onların fikirlerini dinleyelim, değer verelim. Geleceği onlar bizden daha iyi kavrayabiliyor. Artık çok iyi biliyoruz ki teknoloji hayatımızın bir parçası haline geldi. Onların hayalleri teknoloji ile bağlantılı olabilir, yadırgamayalım” dedi.
“Çocuklarımız ‘Youtuber’ olmak isteyebilir” diyen Başkan Vidinlioğlu, “Bu olumsuz bir durum değil yeter ki yararlı bir içerik oluşturarak ve bizim denetimimizde bu mecralarda bulunabilsin. İsteklerine hayır demek yerine, fikirlerini geliştirmede destek olalım. Kitleleri etkileyenler, yön verenler neden bizim çocuklarımız olmasın? Teknolojiyi tüketen değil üreten konuma geçmeliyiz artık” diye konuştu.
Yakın bir zamanda hayata geçirecekleri KASMEK binasında espor ve Youtube atölyelerinin olacağını açıklayan Başkan Vidinlioğlu, şöyle konuştu: “Bir de son yıllarda popüler olan espor konusu var. Bilgisayar oyunculuğuna profesyonel bir yaklaşım getirilmiş. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu işin federasyonu kurulmuş. Büyük spor kulüplerinin çoğunun Espor takımları var. Aylık gelirleri herkesi şaşırtacak seviyede. Bizler de bunun farkındayız. KASMEK binamızda espor ve Youtube atölyelerimizi gençlerimizin hizmetine sunacağız. Buna benzer dijital meslek kurslarımızı da artıracağız. Adını yeni yeni duyduğumuz birçok meslek dalı oluşmaya başladı. Bunları anlayabilmek için muhakkak araştırma yapmalı ve gündemi takip etmeliyiz. Çocuklarımızı anlayabilmek ve onları doğru şekilde yönlendirmek için kendimizi geliştirmeliyiz anlayacağınız. Yenilik ve güzelliklerin memleketimizden çıkacağı günleri görmek dileğiyle, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.”

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