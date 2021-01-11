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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide aç kalan sokak hayvanları unutulmadı

İHA

Pandemide aç kalan sokak hayvanları unutulmadı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde pandemi nedeniyle aç kalmayla karşı karşıya kalan sokak hayvanları hayvanseverler tarafından beslendi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması aynı zamanda lokantalar, restoranlar, kıraathaneler gibi işletmelerin kapalı olması nedeniyle sokakta yaşayan hayvanlarda aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu kapsamda Kastamonu’nun Cide ilçesinde ikamet eden hayvanseverler, terk edilmiş anne köpek ile yavrularını besledi. Sokak hayvanlarını sık sık besleyerek hayatta kalmalarını sağlayan hayvansever Hasan Ünlü, KastamonuCide karayolu üzerinde tesadüfen anne köpek ile yavrularına denk geldi. Aracından inen Hasan Ünlü, anne köpek ile yavrularını besledi. Ünlü ayrıca, kış mevsiminde havaların soğuk olmasından dolayı anne köpek ile yavrularına kulübe yaparak bulundukları alana yerleştirdi.
Ünlü, anne köpek ile yavrularını bırakmayarak sahiplendi. Evinden her gün getirdiği yiyecek ile hayvanları besleyen Ünlü, “CideKastamonu karayolu üstünde kaderine terk edilmiş halde anne köpek ve yavrularını tesadüfen buldum. Bu zorlu süreçte sokak hayvanlarının da ilgiye ve alakaya ihtiyaçları var. Bende duyarsız kalmadım ve onlara soğuktan kendilerini koruyabilmeleri için kulübe yaptım. Ayrıca imkanlarım dahilinde her gün evimden yemek yaparak onlara can olmaya çalışıyorum. Bu hayvanları buraya bırakanlara sesleniyor. Bu hangi vicdana sığar, mademki bakamayacaksınız neden dağ başına bırakıyorsunuz. Burada ne yer ne içerler, evinizde nasıl yatıyorsunuz, bunun hesabını Allah katında mutlaka vereceksiniz” dedi.

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