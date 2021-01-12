Kaymakam Pişkin, 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunu inceledi

Tosya’da İlçe Sağlık Müdürlüğünün yeni hizmet binasına taşınması sonrasında yerine 3 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekipleri yerleştirildi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna taşınan görevlileri ziyaret etti. Ziyarette görevlilerden ilçede yürütülen koronavirüs ile ilgili mücadele hakkında bilgiler alan Kaymakam Pişkin, sağlık personeline özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Kaymakam Pişkin, “İlçemizde yeni bir 112 istasyonumuz daha oldu. Yeni hizmet binasına taşındığı için İlçe Sağlık Müdürlüğümüzden boşalan binada hizmet vermeye başlayan 3 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuz ilçemize hayırlı olsun. Pandemi süreci, 'Her şeyin başı sağlık' olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatırken, sağlık hizmetlerinin diğer hizmet türlerine göre daha öncelikli olması gerektiğini de vurgulamış oldu” dedi.

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