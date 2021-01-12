Kastamonu’da kaçak avlanan 83 kişiye 215 bin TL ceza kesildi

Kastamonu’da 2020 yılı içerisinde kaçak avlanan 83 kişiye 215 bin 407 TL ceza uygulandı.

4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Kastamonu Av Koruma ve Kontrol ekipleri, 2020 yılında 808 avcı denetlendi. Gerçekleştirilen denetimler sırasında usulsüz avlandığı tespit edilen 83 şahsa, 100 bin 407 TL idari para cezası, 114 bin 634 TL de tazminat olmak üzere toplamda 215 bin 407 TL idari para cezası uygulandı. Avda kullanımı yasak olan, haznesi 2 fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış 9 adet av tüfeği, 3 projektör, 2 ses cihazı da mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Ayrıca ekipler, hafta sonu yapılan denetimlerde belgesiz av yaptığı tespit edilen 4 kişiye 6 bin 355 TL idari para cezası uygularken, takoz bulunmayan 3 adet tüfeğe de el koydu.

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