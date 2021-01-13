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"Kastamonu'da pastırma anketi satışları uçurdu Pastırmada Kayseri ile rekabet eden Kastamonu, artan talebe yetişmeye çalışıyor

İHA

"Kastamonu'da pastırma anketi satışları uçurdu Pastırmada Kayseri ile rekabet eden Kastamonu, artan talebe yetişmeye çalışıyor

"Kastamonu pastırması mı? Kayseri pastırması mı?" anketinde geriye düşmesine rağmen ünlü gurme Vedat Milor'un 'Benim için şampiyon' diyerek sahip çıktığı Kastamonu pastırmasında talep her geçen gün artıyor. Kastamonulu üreticiler, gece gündüz çalışarak talebe cevap vermeye çalışıyor.
Ünlü gurme Vedat Milor, sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde ‘Kayseri pastırması mı? yoksa Kastamonu pastırması mı?’ diyerek Kayseri ile Kastamonuluları karşı karşıya getirmişti. 120 binden fazla kişinin oy kullandığı anket sonucunda Kayseri pastırması yüzde 55 oy alırken Kastamonu pastırması ise yüzde 45 oy aldı. Buna rağmen Ünlü gurme Vedat Milor, tekrar bir açıklama yaparak ‘Anketi Kayseri pastırması kazansa da benim için şampiyon Kastamonu pastırması’ diyerek görüşünü belirtmişti. Bunun üzerine Kastamonu pastırmasının lezzetini merak edenlerden pastırma üreticilerine talep arttı. Son günlerde Kastamonu pastırmasına yoğun talebin olduğunu söyleyen üreticiler, gece gündüz çalışarak gelen taleplere cevap vermeye çalıştıklarını söyledi. Gelen taleplere yönelik kiloluk kutular halinde hazırlanan pastırmalar, paketlenerek içerisinde buzların olduğu köpüklere yerleştiriliyor. Hava almayacak bir şekilde hazırlanan köpüklü kutular, kargoya verilerek müşterilere ulaştırılıyor.

“Pastırmamızı, Ilgaz Dağının eteklerinde rüzgar ve güneş yardımıyla kurutuyoruz”
1923 yılından bu tarafa pastırmacılıkla uğraştığını söyleyen Fatih Karaosmanoğlu, “Son zamanlarda Kastamonu pastırmasının isminin duyulmasıyla birlikte il dışından olan talep biraz daha yükseldi. Kastamonu pastırmasını doğal tuzda bir süre beklettikten sonra kuruması için Ilgaz Dağının eteklerinde rüzgar ve güneş yardımıyla kurutuyoruz. Kastamonu pastırmasını doğal yöntemlerle üretimini yapıyoruz. Son günlerde pastırmamıza olan talepten dolayı da halkımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“Kayseri ile rekabet etme şansımız yok, çünkü biz doğal üretim yapıyoruz”
Son haftalarda Kayseri ile Kastamonu arasında pastırma rekabetinin düzenlenen anket ile yeniden gündeme geldiğini söyleyen Fatih Karaosmanoğlu, “Bizim Kayseri ile rekabet etme şansımız yok. Çünkü Kayseri, artık aşırı derecede sanayileşti, o yüzden biz onlarla rekabet yapamayız. Çünkü biz tamamen yöresel yöntemlerle doğal olarak üretiyoruz. Bu yüzden Kayseri kadar üretim yapamayız. Biz, kendi halkımıza kendi müşterilerimize doğal yöntemlerle yaptığımız pastırmamızı satıyoruz. Kastamonu pastırmasının Kayseri’ninkinden farkı doğal rüzgarda, güneşte ve tuzda pişerek yapılmasıdır. Bize de Kayseri gibi aşırı bir talep olsa sanayileşmeye dönmek zorunda kalabiliriz. Onun için biz, toptan pastırmayı bir yere vermiyoruz. Bizler tamamen perakende olarak satışını yapıyoruz” diye konuştu.

“Amacımız çok satmak değil, lezzetini bozmadan gelecek nesillere aktarmak”
Asıl amaçlarının dedelerinden öğrendikleri yöntemlerle Kastamonu pastırmasını üreterek gelecek nesillere de aynı şekilde aktarmak olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, “Biz, sanayileşmeden bu şekilde devam etmesini istiyoruz. Amacımız çok satmak değil, doğal üreterek tadını ve lezzetini bozmadan gelecek nesillere aktarmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Artan talebe gece gündüz çalışarak cevap vermeye çalışıyoruz”
Ünlü gurme Vedat Milor’un yaptığı ankette Kastamonu pastırmasını tüm vatandaşlara duyurduğunu hatırlatan Ayberk Karaosmanoğlu ise, “Yapılan anket bizlere olumlu yönde yansıdı. Kastamonu pastırmasını duyan halkımız, internet sitelerinden bizlere ulaşarak lezzetini merak ediyorlar. Bizlere sipariş veriyorlar. Bizde Türkiye’nin her yerine kargo ile pastırmamızı gönderiyoruz. Pastırmamızı dedelerimizden öğrendiğimiz yöntemlerle doğal olarak üretiyoruz. En doğal en lezzetli bir şekilde üretimini yapıyoruz. Dedelerimizden öğrendiğimiz bir şekilde hiç lezzetini bozmadan Türkiye’nin her yerine pastırmamızı gönderiyoruz. Ambalaj içerisine buzlarda koyuyoruz. Pastırmamızın isminin duyulmasından dolayı talep arttı. Şu anda bir yoğunluk yaşıyoruz. Gece gündüz çalışarak bu talebe cevap vermeye çalışıyoruz. Sadece bugün iş yerimizde 100 kilograma yakın pastırma doğranmakta. Sadece bugün 6070 civarında müşterimize kargo ile pastırma göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kastamonu’ya gelenlere pastırmadan yemelerini tavsiye ediyorum”
Kastamonu pastırmasını severek tükettiğini söyleyen Serkan Eren de, şunları söyledi: “Kastamonu’yu tercih etmemizin en büyük sebeplerinden doğal olarak üretiminin yapılıyor olmasıdır. Fabrikasyon değil, devamlı üretiyoruz. İl dışında akrabalarımız var, onlarda alıyor, bazen bizlerde alıp kargo ile gönderiyoruz. Doğraması güzel, doğal üretiliyor. Fabrikasyon değil. Kastamonu pastırmamız lezzetli ve kaliteli. Kastamonu’ya gelenlere pastırmadan yemelerini tavsiye ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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