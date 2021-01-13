Kaymakam Pişkin, aşıların ilk bölümünün geldiğini açıkladı

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Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Korona virüse karşı kullanılacak olan aşıların ilk bölümünün Tosya ilçesine ulaştığını kaydetti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında temin edilen Covid19 pandemisine karşılık kullanılacak olan aşıların ilk bölümü illere gönderilmeye başlandı. Bu kapsamda Kastamonu’ya gönderilen aşıların bir kısmı ilçelere de gönderildi. Covid19 hastalığına karşı kullanılacak olan aşıların ilk bölümünün Tosya ilçesine ulaştığını açıklayan Kaymakam Pişkin, “İlk etapta sağlık çalışanlarımıza uygulanacak aşılar, daha sonra Sağlık Bakanlığımızın belirlediği esaslara uygun şekilde öncelikli risk gruplarından başlayarak vatandaşlarımıza da uygulanacak” dedi.

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