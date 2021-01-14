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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu işyerinde çiğ köfte alan kumbaraya para atmadan geçemiyor

İHA

Bu işyerinde çiğ köfte alan kumbaraya para atmadan geçemiyor

Kastamonu’nun Cide ilçesinde vatandaşlar, girdikleri bu işyerinde çiğ köfte aldıktan sonra sokak hayvanları için toplanan kumbaraya para atmadan çıkamıyor. Kumbarada toplanan paralar, sokak hayvanları için harcanıyor.
Kastamonu’nun Cide ilçesinde ikamet eden ve ilçede çiğ köfteci dükkanı bulunan esnaf Yusuf Çevik, yaklaşık 3 ay önce sokak hayvanları için bir kampanyaya imza attı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle başta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması, aynı zamanda restoran, lokanta gibi işyerlerinin kapalı olması nedeniyle sokakta aç kalan hayvanlar için ‘Çiğ Köfte Alanın 1 Lirası Kumbaraya’ kampanyası başlattı. İşyerine gelen vatandaşların dikkatini çeken kampanya bir süre sonra büyük ilgi gördü. İşyerine çiğ köfte almak için gelen vatandaşlar, sokak hayvanları için başlatılan kampanyaya destek vermek adına kumbaraya para atıyor.
İşyeri sahibi Yusuf Çevik ise, kumbarada toplanan paraları alarak marketten sokak hayvanları için yiyecek alıyor. Aldığı bu yiyecekleri kazanlarda pişiren Yusuf Çevek, ardından pişirdiği yiyeceklerle sokak hayvanlarını besliyor.

“Her alınan çiğ köftede 3 liranın 1 lirasını sokak hayvanları için harcadık”
Her alınan çiğ köftenin 3 lirasının 1 lirasını sokak hayvanları için harcadıklarını belirten Yusuf Çevik, “2 ay önce dükkanı Cide’de ilçe merkezinde açtım. Dükkanı açtıktan 2 hafta sonra Hayvanları Koruma Günüydü. Cide’de tam olarak tanıdığım birileri de yoktu. Bende şimdiye kadar hep hayvanlarla iç içe büyüdüm. Aklıma sokak hayvanları için bir farkındalık oluşturmak geldi. Yaptığım araştırmalar neticesinde bir kampanya yapmak aklıma geldi. Çiğ köfte işiyle uğraşmamdan dolayı hem insanların çiğ köfteye biraz ilgisini çekmek istedim hem de sokak hayvanları için bir duyarlılık oluşturmayı amaçladım. Bununla ilgili bir dilekçe hazırladım, daha sonra Cide Belediyesine giderek müracaatta bulundum. Cide Belediyesi de sağ olsun bununla ilgili herhangi bir ücret talep etmedi benden. Ayrıca belediyeden anonsta yaptılar, bundan da benden bir ücret talep etmediler. Anons yapıldıktan sonra işyerimizde bir yoğunluk oluşmaya başladı. O gün çok güzel sokak hayvanları için para topladık. Kampanyamız, alınan her çiğ köftede 3 liranın 1 lirası sokak hayvanları içindi. Bizlerde topladığımız bu paralarla sokak hayvanlarını besledik. Daha sonra işyerimize gelen insanlar, sürekli sokak hayvanları için para bırakmaya başladı. Hatta en son işyerimizi Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu başkanımızda ziyaret etti. Başkanımızda sokak hayvanları için para bıraktı. Zamanla sokak hayvanlarına yönelik geri dönüşler daha fazla olmaya başladı. İnsanlar daha çok yardım etmeye başladı. Üçüncü kez yapıyoruz kampanyamızı, çokta güzel dönüşler alıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda da bu kampanyamızı imkanlar dahilinde devam ettirmeyi istiyoruz” dedi.

“Kampanyaya katılarak destek olmak istedim”
Dışarıda bir sürü sokak hayvanının olduğunu söyleyen ‘buraya kızın ismi gelecek’, “Bir sürü dışarıda sokak hayvan var. Her zaman açlar, bunları doyurmak adına bence herkesin elinden geleni yapması lazım. Bende bu kampanyaya fayda sağlamak istedim. Çünkü içim bir kere rahat etmez dışarıda aç kaldıklarını bilmek. Bende o yüzden destek olmak istedim. Bu tür kampanyaların daha fazla olmasını bekliyoruz. Ama bir yandan da yapılan bu kampanyaların sokak hayvanlarına katkı sağlaması da önemli. Bende faydam olsun diye, bir hayvanın karnı doysun diye kampanyaya destek vermek istedim” şeklinde konuştu.

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