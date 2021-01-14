Kastamonu’da öğrencilere tablet dağıtıldı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde hayırseverlerin destekleriyle toplanan 215 adet tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında öğrencilerin uzaktan eğitime devam ettiği şu günlerde ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtımı devam ediyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığından gönderilen ve Cide Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında hayırseverlerden temin edilen 215 adet tablet, öğrencilere teslim edildi.

Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, “Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimöğretim, TV ve internet aracılığıyla ‘uzaktan eğitim’ şeklinde devam etmektedir. Bu kapsamda bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığımızdan ve hayırseverlerimizden toplam 215 adet tablet bilgisayar temin edilmiş olup ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtımı gerçekleştirilmiş, ayrıca 2 adet televizyon da ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim edilmiştir. İhtiyaç sahibi öğrenci ve ailelerimiz için tablet dağıtımı imkanlar ölçüsünde devam edecektir” dedi.

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